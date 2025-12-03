Nueva alerta de jabalís en Benicàssim: una manada recorre la avenida Barcelona

Vecinos alertan de la presencia de jabalís en zonas urbanas de Benicàssim tras difundirse un vídeo en el que se observa a una manada de siete ejemplares caminando de noche por la avenida Barcelona, uno de los accesos más transitados del municipio. Los animales avanzan por la acera, junto al puente de hierro y la discoteca Casablanca, en un punto habitual de paso para conductores que entran al casco urbano desde la zona norte.

La escena vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente que inquieta a los vecinos, especialmente por el riesgo para el tráfico y los peatones. Aunque no han trascendido ataques ni incidentes en el municipio, los residentes recuerdan que pueden provocar accidentes involuntarios si irrumpen en la calzada o sorprenden a quienes pasean de noche con sus perros. Además, este vial suele registrar un volumen elevado de circulación, lo que aumenta la preocupación en casos como este.

En los últimos años también se han dado avistamientos en la CV-149 —la autovía que conecta Benicàssim con Castelló—, donde algunos conductores han tenido que frenar de golpe o desviarse al ver cruzar ejemplares. Estas situaciones, unidas a la presencia habitual de estos animales en urbanizaciones de montaña, parques infantiles, terrazas de restaurantes y zonas residenciales, mantienen el debate sobre cómo afrontarlo sin generar alarma ni perjudicar a la fauna.

Medidas activas en el municipio

El Ayuntamiento recuerda que mantiene en marcha distintas actuaciones para reducir la presencia de jabalís en áreas habitadas. El municipio dispone de varias trampas que se trasladan por diferentes puntos del término en función de los movimientos detectados por los técnicos medioambientales. Desde julio, estas jaulas han permitido capturar alrededor de 40 ejemplares.

A estas acciones se suman las tareas periódicas de la Generalitat en el paraje natural y su entorno, como las batidas autorizadas de cazadores. Los técnicos recomiendan no dejar basura fuera de los contenedores ni alimentar a los animales, ya que la presencia de restos de comida o agua facilita que bajen desde las montañas a las zonas urbanas en busca de recursos.

La falta de depredadores naturales y la elevada capacidad reproductiva de la especie continúan siendo factores determinantes para explicar su proliferación en diferentes municipios de la provincia. Por ello, las autoridades insisten en la necesidad de actuar con prudencia y colaborar en la prevención para reducir el riesgo de accidentes y mantener la seguridad en el entorno urbano.