Onda sumará 470 nichos al cementerio municipal

El Ayuntamiento de Onda ha iniciado las obras de ampliación del cementerio municipal con la construcción de dos nuevos pabellones que albergarán un total de 472 nichos, reforzando así la capacidad del camposanto para los próximos años. Los trabajos han comenzado con las labores de preparación del suelo para la futura cimentación, primer paso previsto en el proyecto técnico.

En este sentido, el concejal de Vía Pública de Onda, Vicente Ramón, ha visitado la zona en ejecución y ha subrayado: “Damos respuesta con previsión y respeto a una necesidad esencial para las familias ondenses, garantizando espacios dignos para despedir a nuestros seres queridos”.

La intervención cuenta con un presupuesto base de licitación de más de 600.000 euros y un plazo estimado de cinco meses de ejecución. La actuación se desarrolla dentro del recinto actual, sin necesidad de ampliar su superficie.

Los nuevos pabellones seguirán el modelo ya aplicado en anteriores ampliaciones: nichos de hormigón con elevados estándares de higiene y seguridad, diseñados para asegurar durabilidad y óptimas condiciones estructurales.

Además de la instalación de los nuevos módulos, el proyecto incluye actuaciones complementarias en accesibilidad, iluminación y embellecimiento del entorno ajardinado, con el fin de integrar los nuevos pabellones en la estética y funcionalidad del cementerio actual.

Obra cerámica

Cabe recordar que el cementerio de Onda incorporó una nueva obra cerámica tradicional, realizada por el reconocido ceramista ondense Francisco García Gisbert, que representa a un ángel con una trompeta.

La pieza, de gran formato y cocida a más de 1.100 grados, simboliza la vida eterna y el renacer de las almas, en referencia a la tradición cristiana. Esta intervención artística sustituye una figura antigua deteriorada y se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento por mantener el patrimonio cultural y espiritual de la ciudad.