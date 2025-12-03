Presupuestos 2026 en el aire: Burriana acusa a la oposición de bloquear el avance municipal

El gobierno del PP en Burriana, que desde octubre gobierna en minoría tras la ruptura con Vox, lamenta no haber podido llevar al pleno ordinario de diciembre el proyecto de Presupuestos Municipales de 2026. El ejecutivo municipal sostiene que "la falta de propuestas" concretas por parte de los grupos de la oposición —PSPV, Compromís y Vox— ha paralizado el proceso de negociación y ha impedido cerrar las cuentas antes de finalizar el año.

Según explicó el concejal de Hacienda, Alejandro Clausell, el Ayuntamiento inició hace dos semanas el proceso formal para la elaboración de los presupuestos con la convocatoria de una primera mesa de trabajo a la que estaban llamados todos los grupos políticos. El objetivo era recoger aportaciones que permitieran construir un documento de consenso y avanzar en los proyectos estratégicos para el municipio.

Clausell recordó que desde el ejecutivo municipal “se mantuvo la mano tendida y se trasladaron las líneas generales del presupuesto”, insistiendo en que el Gobierno local lleva más de dos años y medio desarrollando una hoja de ruta para transformar Burriana. Sin embargo, lamentó que “la falta de respuesta y de iniciativas por parte de la oposición haya impedido poder cerrar unas cuentas que beneficiarían al conjunto de la ciudad”.

Un gobierno en minoría tras la ruptura con Vox

El escenario político actual es más complejo que en ejercicios anteriores. El Partido Popular gobierna en solitario desde octubre, cuando se formalizó la ruptura con Vox después de que sus concejales votaran en contra de un paso previo clave para los Presupuestos: una bajada de impuestos recogida en el pacto de gobierno firmado en junio de 2023.

Esa decisión desembocó en la disolución de la coalición y dejó al PP obligado a negociar cada iniciativa con el resto de la corporación municipal.

El alcalde ya lo anticipó en noviembre

La complicada situación ya la avanzó el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, dos semanas después de romper el pacto con Vox, al conceder en exclusiva a 'Mediterráneo' la primera entrevista tras este divorcio político, que supone que ahora los populares pasen a gobernar en lo que queda de legislatura con ocho concejales. El primer edil explicó que gobernar en minoría exigiría mayor responsabilidad por parte de todos los concejales, “sin excepción de color político”.

Monferrer aseguró entonces que el PP seguiría dialogando con todas las formaciones, igual que al inicio de la legislatura, pero también reclamó coherencia a quienes han manifestado públicamente su voluntad de apoyar al gobierno para evitar depender de Vox: “Pueden demostrar con hechos y no con palabras que quieren arrimar el hombro por el bien de la ciudad”, afirmó.

El alcalde remarcó asimismo que los nuevos representantes municipales tendrían la oportunidad de “sumar su granito de arena para sacar adelante proyectos vitales o dedicarse a poner palos en las ruedas”.

Clausell insiste en el llamamiento al consenso

A pesar del retraso, el concejal de Hacienda asegura que el gobierno de Burriana seguirá buscando acuerdos y colaboraciones con todos los grupos para garantizar la estabilidad en la ciudad. Clausell sostiene que el equipo de gobierno “está dispuesto a llegar a acuerdos siempre que el resto de formaciones no antepongan las siglas a los vecinos de Burriana”.

Con los presupuestos de 2026 todavía en el aire, el ejecutivo municipal insiste en que la oposición debe asumir su papel en la gobernabilidad del municipio y presentar propuestas que permitan desbloquear las cuentas y avanzar en los proyectos clave para el próximo ejercicio.