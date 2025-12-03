El PSPV reprocha a la Generalitat y a la Diputación el "caos" generado con las guarderías rurales

El PSPV-PSOE de Castellón reprocha a la Generalitat y a la Diputación que se estén “echando las culpas” sobre el futuro de las 36 unidades de conciliación familiar del interior “mientras los ayuntamientos, las familias y las trabajadoras viven en una incertidumbre inaceptable”.

El diputado provincial socialista Rhamsés Ripollés ha advertido que la decisión de la Conselleria de Educación, trasladada a directores y alcaldes, de suprimir este servicio a partir del 7 de enero alegando que no está homologado, “demuestra un desconocimiento absoluto de las necesidades de los pueblos que golpeará de lleno la vida diaria del interior”.

Ripollés ha explicado que, si desaparece este recurso, “habrá padres y madres que deberán reorganizar por completo sus jornadas y muchos otros se plantearán marcharse del pueblo porque cada día pierden más servicios que les permiten quedarse”.

“La Generalitat habla de cerrar porque no ha sabido regular bien el modelo y la Diputación, que es quien presta el servicio, se limita a decir que todo seguirá igual, pero entre unos y otros nadie da una solución y quienes acaban pagándolo son las familias y los pueblos del interior”, ha resumido. “Están demostrando una descoordinación absoluta entre administraciones”.

El responsable socialista ha subrayado que la situación también pone en riesgo el futuro laboral de las personas que trabajan en estas unidades y ha denunciado que se están cegando oportunidades y destruyendo empleo precisamente en una de las zonas más sensibles a la despoblación, “donde lo que se necesita son más servicios y más trabajo estable, no menos”.

El alcalde de Olocau del Rey, Sergio Guillén, y el diputado provincial socialista, Rhamsés Ripollés, en la unidad de conciliación familiar de Olocau. / Mediterráneo

El PSPV-PSOE defiende que los municipios no tienen ninguna culpa de este vacío normativo y recuerda que la responsabilidad de ordenar y regular estos servicios es de la Generalitat. Por ello, Ripollés ha reclamado a la Generalitat y a la Diputación que “se sienten, se coordinen y prioricen de una vez por todas los intereses del interior, paralizando el cierre anunciado y manteniendo operativas las unidades de conciliación mientras se busca una salida que incluya un procedimiento sencillo de homologación o, si es necesario, una figura específica de conciliación o un régimen flexible para los municipios pequeños”. También ha abogado por que “cualquier mejora o cambio en el servicio cuente con el visto bueno de los ayuntamientos y centros escolares”.

El diputado socialista ha anunciado que el PSPV-PSOE presentará mociones en los ayuntamientos de la provincia para defender este servicio y garantizarlo. “La Diputación tiene la obligación de plantarse ante el Consell y defender con firmeza a los pueblos del interior, a sus familias y a sus trabajadoras”, ha sentenciado Ripollés, quien ha asegurado que “ojalá la movilización de nuestros alcaldes y alcaldesas y de la sociedad civil fuerce a la Generalitat a dar marcha atrás”.