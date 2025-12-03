La sorprendente novedad que está dando un nuevo aire a las playas de Benicàssim

El Ayuntamiento de Benicàssim continúa desarrollando su plan integral de embellecimiento urbano, que incluye la creación de murales artísticos en distintas zonas de la playa, la instalación de nuevos bancos en el paseo marítimo de la zona sur y la renovación progresiva del alumbrado público mediante luminarias más eficientes y sostenibles.

Dentro de esta iniciativa, ya se han ejecutado dos murales en el entorno marítimo. El primero, ubicado en el anfiteatro Pepe Falomir, representa un bosque mediterráneo; el segundo, en la playa de Els Terrers, muestra un paisaje marítimo con pequeñas barcas. Estas actuaciones pretenden destacar la historia, la diversidad y el patrimonio del municipio, además de convertir estos espacios en zonas más acogedoras a través de arte mural de gran formato al aire libre.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha subrayado que el objetivo es “tener una ciudad cada vez más amable, moderna y sostenible. Buscamos que el arte y la cultura sigan siendo parte importante de la identidad de Benicàssim y que los visitantes disfruten de una ciudad viva, creativa y acogedora”.

El plan ha completado también la instalación de 125 nuevos bancos sostenibles en la zona sur, destinados a mejorar el confort y la convivencia en el paseo marítimo. Estos bancos, fabricados con materiales reciclados y más resistentes al salitre, sustituyen a los anteriores elementos del mobiliario del paseo litoral.

Marqués ha señalado que “las inversiones en la zona sur han crecido al ritmo del aumento de vecinos que han elegido Benicàssim para vivir”, en referencia a estas actuaciones incluidas dentro del plan de embellecimiento centrado en la mejora de luminarias y la renovación del mobiliario urbano.