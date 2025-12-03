Serveis socials
La Vall d'Uixó impulsa una estratègia per ser una ciutat més justa i inclusiva
El pla, aprovat per unanimitat en el ple, inclou una trentena d’accions per eliminar barreres, fomentar l’autonomia i dignificar la vida de les persones
L’Ajuntament de la Vall d’Uixó ha presentat l’Estratègia Municipal de Diversitat Funcional 2025-2029, un document aprovat per unanimitat en el ple municipal i que, tal com ha afirmat el regidor de Serveis Socials, Jorge Marqués, és “el fruit d’una necessitat: eliminar etiquetes, eliminar limitacions físiques i psíquiques, i reconéixer i respectar les capacitats i drets de totes les persones que viuen en la societat”.
Esta estratègia defineix una nova manera d’entendre les polítiques públiques relacionades amb la diversitat funcional, basant-se en la dignitat, l’autonomia i l’acompanyament. El pla estableix un marc de treball per al període 2025-2029 organitzat en quatre fases: el dol i l’acceptació, on és essencial el suport a les famílies; el foment de l’autonomia i la creació d’entorns accessibles; la sensibilització i educació social; i el procés d’emancipació cap a una vida independent. Per garantir el seu desplegament, es constituirà una comissió de participació i una taula tècnica que faran el seguiment de la seua implantació.
El document recull una trentena d’accions concretes, que inclouen la creació d’una guia de recursos i un punt d’informació i acollida per a la primera atenció, recursos de suport emocional, la instal·lació d’àrees de jocs accessibles, l’elaboració d’un mapa d’accessibilitat universal de l’espai públic i el treball continu en este àmbit, la incorporació de senyalització i informació adaptada (pictogrames, lectura fàcil, sistemes audibles, etc), la formació del personal municipal i projectes vinculats a l’habitatge, l’ocupació i la formació.
Durant la presentació, que s’ha realitzat coincidint amb el Dia Internacional de la Diversitat Funcional, Marqués ha remarcat que totes les persones tenen dret a identificar-se en un relat i una narrativa, i per això s’ha triat L’Odissea com a fil conductor del document. “Parla d’un camí amb dificultats i pors, de la capacitat de superar-se, de la bellesa i del procés de creixement i aprenentatge personal”, ha explicat el regidor, subratllant que l’estratègia aposta per una mirada que supera l’assistencialisme per donar pas a polítiques d’acompanyament, respecte i promoció de la vida autònoma.
Per la seua part, l’alcaldessa ha destacat que un dels eixos fonamentals de l’Agenda 2030 i de l’Agenda Urbana és la justícia social i la igualtat d’oportunitats, i ha assenyalat que esta estratègia és “un diagnòstic i un full de ruta sobre cap on volem anar com a ciutat”. Ha posat en valor que el document haja sigut aprovat per unanimitat, perquè “la política local i el que representa este pla és el primer front de batalla contra l’antipolítica”, ja que “parla de política, de tindre serveis públics forts i de tot el que podem fer per millorar la vida de la gent i donar resposta al que és vertaderament important per a la societat”.
L’alcaldessa també ha reflexionat que “hui no necessitem ajuda, però pot ser ens passe alguna cosa esta nit i demà sí que la necessitem, i requerisquen del col·lectiu en temps d’individualisme”. En eixe sentit, a la Vall d’Uixó, segons dades de juliol de 2025, hi ha 2.914 persones amb un grau de diversitat funcional reconegut superior al 33%, el que representa el 9,02% de la població.
Finalment, el document recorda que el terme diversitat funcional sorgeix com una alternativa al concepte tradicional de discapacitat, amb la finalitat d’adoptar un enfoc més inclusiu i respectuós que no carregue la responsabilitat en la persona, sinó que assenyale la necessitat d’adaptar l’entorn perquè totes les persones puguen participar plenament en la vida social.
