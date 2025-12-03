Vinaròs commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
La programació acabarà el 9 de desembre amb el monòleg Spasticity a càrrec del reconegut artista Marc Buxaderas
Vinaròs va commemorar aquest dimecres el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb taules informatives de les entitats d'acció social en la plaça Parroquial i en el passeig marítim el mosaic humà Soc com tu, a càrrec dels alumnes del Centre d'Educació Especial del Baix Maestrat i dels alumnes d'Educació Primària de Vinaròs.
Després d'este acte, es va partir en una cercavila fins a la plaça Parroquial on es va procedir a la lectura del manifest, redactat per les mateixes entitats socials del municipi.
Altres actes
Destacar que per al divendres 5 de desembre està prevista la xarrada Protegir el futur: suport legal a persones con discapacitat, per part d'especialistes en herències, testaments, dret civil i penal.
La programació acabarà el 9 de desembre amb el monòleg Spasticity a càrrec del reconegut artista Marc *Buxaderas.
