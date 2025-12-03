Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vinaròs commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

La programació acabarà el 9 de desembre amb el monòleg Spasticity a càrrec del reconegut artista Marc Buxaderas

A l'acte van participar alumnes del Centre d'Educació Especial del Baix Maestrat i alumnes d'Educació Primària de Vinaròs.

A l'acte van participar alumnes del Centre d'Educació Especial del Baix Maestrat i alumnes d'Educació Primària de Vinaròs. / Javier Flores

Javier Flores

Vinaròs va commemorar aquest dimecres el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb taules informatives de les entitats d'acció social en la plaça Parroquial i en el passeig marítim el mosaic humà Soc com tu, a càrrec dels alumnes del Centre d'Educació Especial del Baix Maestrat i dels alumnes d'Educació Primària de Vinaròs.

Després d'este acte, es va partir en una cercavila fins a la plaça Parroquial on es va procedir a la lectura del manifest, redactat per les mateixes entitats socials del municipi.

A la plaça Parroquial de Vinaròs es va procedir a la lectura del manifest.

A la plaça Parroquial de Vinaròs es va procedir a la lectura del manifest. / Javier Flores

Altres actes

Destacar que per al divendres 5 de desembre està prevista la xarrada Protegir el futur: suport legal a persones con discapacitat, per part d'especialistes en herències, testaments, dret civil i penal.

La programació acabarà el 9 de desembre amb el monòleg Spasticity a càrrec del reconegut artista Marc *Buxaderas.





