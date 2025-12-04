Avances contra el derribo: Les casetes de Nules dan un paso clave hacia su protección

Siete meses después de que la Conselleria de Cultura emitiera informe favorable respecto a la petición de declaración de Bien de Relevancia Local para les casetes de Nules, se ha producido un nuevo avance de relevancia en un procedimiento administrativo iniciado por el municipio hace varios años y que está más cerca de garantizar una protección patrimonial para estas históricas viviendas de primera fila de playa.

El visto bueno inicial de la dirección general de Patrimonio en el mes de abril era un sí condicionado a que el Ayuntamiento cumpliera con una serie de requisitos legales. El principal, aprobar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a fin de incluirlas en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio.

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado ya el anuncio por el que se somete a información pública esa modificación, después de que fuera aprobada por el pleno municipal en el mes de septiembre. Durante 45 días, podrán presentarse alegaciones al texto de modificación propuesto, si se considera oportuno. Pasado ese periodo, el Ayuntamiento deberá remitir a la Conselleria la documentación para que se proceda a la aprobación definitiva de la declaración de NHT-BRL (Núcleo Histórico Tradicional-Bien de Relevancia Local).

En el informe emitido desde Patrimonio a principios de año y que marcó un cambio de criterio radical respecto del posicionamiento del gobierno autonómico sobre les casetes y su protección patrimonial, indicaba otros requisitos que el Ayuntamiento también ha cumplido y que forman parte del mismo expediente sometido a información pública.

La Conselleria pedía la elaboración de unas fichas técnicas en las que se describen las características de las viviendas que las hacen susceptibles de ser protegidas. En esas fichas, como se advirtió, no tenían cabida «las construcciones de más de una planta en primera línea de playa» porque, según se exponía, «son disconformes con el régimen de protección de les casetes» y se precisaba que debían ser declaradas «fuera de ordenación de la Normativa Urbanística Municipal».

En ese momento, el alcalde, David García, adquirió el compromiso de buscar y agotar todas las vías administrativas y legales posibles para no dejar a estas construcciones, que son las menos, expuestas a la amenaza de demolición que sigue suponiendo la Ley de Costas.

De cualquier modo, Cultura dejó claro que no cabía su inclusión en la figura de NHT-BRL y así ha quedado expuesto en la tramitación en marcha. Un procedimiento que no solo ha incluido la modificación del PGOU y la elaboración de las fichas técnicas, sino también un Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (EATE) y el documento de alcance de ese mismo EATE.

Otra gestión requerida para que la declaración de protección llegue a buen puerto es la solicitud de informes «a los organismos afectados, a las empresas suministradores de agua, energía eléctrica, gas, telefonía y telecomunicaciones, así como a las entidades suministradoras de los servicios público», tal y como recoge el mismo anuncio del DOGV.

Cada uno de estos pasos administrativos evidencian que la declaración de NHT-BRL para les casetes no será inmediata, y tampoco se tienen garantías de que sea vinculante frente a la Ley de Costas y las preceptos que defiende el Ministerio, que como en más de una ocasión se ha manifestado, no son partidarios de la conservación de las construcciones de primera fila, independientemente de sus características patrimoniales.

Frente a esa tesis, el Ayuntamiento y la sociedad civil, representada por diferentes asociaciones vecinales, insisten en defender que la falta de inversiones, precisamente por parte del Ministerio, ha desencadenado la situación actual, pues al no establecerse defensas frente a la construcción del puerto de Burriana en su día, es la causa principal de la degradación y pérdida de costa en los municipios al sur, con especial incidencia en Nules.

En esta localidad, consciente de las limitaciones de la figura de protección autonómica, consideran que es un importante avance, al tratarse de un reconocimiento institucional a los valores patrimoniales y etnológicos del que está considerado como núcleo histórico de la playa de Nules, conformado por más de 200 viviendas.