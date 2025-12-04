La empresa con más bares de l’Alcora suma otro negocio: también llevará el de los jubilados

El Ayuntamiento de l'Alcora adjudica al segundo intento la gestión del bar del centro social de la tercera edad. Ha recaído en la empresa Albalat Vicent S.L., con una dilatada trayectoria en el sector hostelero, que ha bautizado el local como Bar Jubilats.

Se trata de la compañía que más establecimientos regenta en la capital de l’Alcalatén, ya que también es propietaria del popular restaurante L’Araiero, la cafetería Pub Mistic y la cervecería Rock'n Beer. Ahora suma la explotación del bar-café del centro social de los mayores.

Los responsables de la empresa, los alcorinos Vicente Albalat y Alberto Vicent, amplían así su negocio con el objetivo de ofrecer más servicios tanto a la ciudadanía como a los jubilados y pensionistas de la Asociación l’Alcalatén, cuya sede se encuentra en dicho centro.

Horario de apertura

De momento, el horario de apertura será de lunes a viernes de 9.00 a 20.00 horas y los sábados de 9.00 a 13.00 horas.

El Ayuntamiento de l’Alcora publicó la licitación de la concesión demanial para la explotación del local situado en la calle Doctor Federico Michavila Paús como bar-cafetería. La concesión incluye también el terreno anexo al edificio, que podrá utilizarse como terraza.

Duración del contrato

El contrato tendrá una duración inicial de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años adicionales. El canon mínimo se fijó en 4.025 euros anuales, mejorable al alza por los licitadores. Entre los requisitos, se establece que el adjudicatario deberá asumir la actividad bajo su responsabilidad, cumplir la normativa sanitaria, laboral y de seguridad, garantizar la limpieza y el mantenimiento del local y disponer de un seguro de responsabilidad civil, además de contar con todas las autorizaciones pertinentes.

El contrato contempla también la posibilidad de ambientación musical con limitación de volumen y sistemas de control acústico.

Nuevo impulso al centro social

Con esta iniciativa, el consistorio busca dar un impulso al centro social de la tercera edad, sede de la asociación de jubilados y pensionistas l’Alcalatén —la más antigua y numerosa del municipio—, mejorando los servicios y garantizando un espacio de encuentro y convivencia de calidad.

De cara a esta adjudicación, el Ayuntamiento llevó a cabo trabajos de acondicionamiento, como labores de pintura, con el objetivo de incentivar la participación tras una primera convocatoria que quedó desierta, una vez la familia que gestionaba el bar se jubiló. La segunda convocatoria ha resultado un éxito y permitirá ofrecer servicio tanto a los mayores como al conjunto de la población, con una oferta gastronómica más variada que nunca.