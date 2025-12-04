Un dron vigila desde el aire que no haya robos durante la campaña de la naranja en Almenara

La Policía Local de Almenara, junto con los agentes rurales, ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad con motivo de la campaña citrícola. El objetivo es intensificar la vigilancia en los campos del municipio para prevenir robos, garantizar el buen desarrollo de la campaña y proteger la actividad agrícola local.

La actuación incluye vigilancia presencial en las zonas de cultivo, así como controles aéreos con el dron, una herramienta que permite supervisar grandes extensiones de terreno de forma rápida y eficaz.

Foto aérea tomada por el dron. / Miguel Ángel Sánchez

Del mismo modo, los agentes llevarán a cabo controles de documentación a los trabajadores presentes en los campos, en los que se solicitará DNI o NIE, documentación laboral, partes de trabajo y cualquier otra acreditación necesaria para el desarrollo de su actividad.

Este operativo se mantendrá activo durante toda la campaña con el fin de reforzar la seguridad y colaborar de forma estrecha con agricultores, cooperativas y empresas del sector.

La Policía Local de Almenara agradece la colaboración ciudadana y recuerda que cualquier actividad sospechosa puede comunicarse de forma inmediata a través de los canales habituales de contacto.