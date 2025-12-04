Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un dron vigila desde el aire que no haya robos durante la campaña de la naranja en Almenara

Los policías pedirán el DNI o NIE a los trabajadores que haya en los campos

Vídeo: Despliegue policial en Almenara para reforzar la vigilancia durante la campaña citrícola

Vídeo: Despliegue policial en Almenara para reforzar la vigilancia durante la campaña citrícola

Policía Local de Almenara

Miguel Ángel Sánchez

Almenara

La Policía Local de Almenara, junto con los agentes rurales, ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad con motivo de la campaña citrícola. El objetivo es intensificar la vigilancia en los campos del municipio para prevenir robos, garantizar el buen desarrollo de la campaña y proteger la actividad agrícola local.

La actuación incluye vigilancia presencial en las zonas de cultivo, así como controles aéreos con el dron, una herramienta que permite supervisar grandes extensiones de terreno de forma rápida y eficaz.

Foto aérea tomada por el dron.

Foto aérea tomada por el dron. / Miguel Ángel Sánchez

Del mismo modo, los agentes llevarán a cabo controles de documentación a los trabajadores presentes en los campos, en los que se solicitará DNI o NIE, documentación laboral, partes de trabajo y cualquier otra acreditación necesaria para el desarrollo de su actividad.

Este operativo se mantendrá activo durante toda la campaña con el fin de reforzar la seguridad y colaborar de forma estrecha con agricultores, cooperativas y empresas del sector.

Noticias relacionadas y más

La Policía Local de Almenara agradece la colaboración ciudadana y recuerda que cualquier actividad sospechosa puede comunicarse de forma inmediata a través de los canales habituales de contacto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
  2. Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
  3. Pedra a pedra: la construcción que los niños de un pueblo de Castellón han convertido en historia
  4. La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
  5. Así se transformará uno de los pueblos más bonitos de España en Castellón: luces nocturnas y videomapping
  6. Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: 'es nuestro símbolo
  7. Vía libre para construir una ronda en un pueblo de Castellón: camiones y coches ya no pasarán por en medio del casco urbano
  8. El boicot antitaurino que encendió a un pueblo de Castellón cumple 10 años y lo celebran con seis 'bous embolats'

¿Qué alcaldes no cobran por su cargo? Los 31 ediles de Castellón que no ganan nada

¿Qué alcaldes no cobran por su cargo? Los 31 ediles de Castellón que no ganan nada

La primera feria de empleo de Vinaròs genera 29 puestos de trabajo tras apuntarse 594 personas

La primera feria de empleo de Vinaròs genera 29 puestos de trabajo tras apuntarse 594 personas

Un dron vigila desde el aire que no haya robos durante la campaña de la naranja en Almenara

Un dron vigila desde el aire que no haya robos durante la campaña de la naranja en Almenara

La empresa con más bares de l’Alcora suma otro negocio: también llevará el de los jubilados

La empresa con más bares de l’Alcora suma otro negocio: también llevará el de los jubilados

L'Alcora sigue sumando mejoras deportivas con 400.000 € este año: césped nuevo, frontón adaptado y más seguridad

L'Alcora sigue sumando mejoras deportivas con 400.000 € este año: césped nuevo, frontón adaptado y más seguridad

Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: "Es nuestro símbolo"

Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: "Es nuestro símbolo"

Onda presenta el calendari municipal de 2026 amb il·lustracions dedicades a la infància

Onda presenta el calendari municipal de 2026 amb il·lustracions dedicades a la infància

Nou parc d’educació viària per als escolars d’Alcalà-Alcossebre

Tracking Pixel Contents