L'Alcora sigue sumando mejoras deportivas con 400.000 € este año: césped nuevo, frontón adaptado y más seguridad

El Ayuntamiento de l’Alcora continúa avanzando en la mejora de sus instalaciones deportivas con un conjunto de intervenciones que consolidan una legislatura marcada por la suma de espacios, la puesta al día y modernización de equipamientos y la mejora del mantenimiento.

La concejala de Deportes, Amparo Segura, destaca que “este proceso combina intervenciones visibles con mejoras técnicas que, aunque menos llamativas, son esenciales para garantizar instalaciones seguras, cómodas y preparadas para el alto volumen de uso que reciben a diario”.

El alcalde y la concejala de Deportes, entre otros, en el campo de fútbol. / Mediterráneo

Inauguración de las primeras pistas de pádel

La transformación deportiva de estos últimos años arranca en 2023, cuando se inauguran las primeras pistas de pádel municipales, ampliando la oferta de la Ciudad Deportiva. Las dos nuevas pistas respondieron a una demanda creciente y se completaron con un sistema digital de reservas que modernizó la gestión de espacios y facilitó su uso autónomo. Para Segura, esta incorporación “supuso un primer paso en una legislatura donde la Ciudad Deportiva ha ido creciendo en servicios y calidad”.

En 2024 se dio otro importante avance con el arranque del plan integral de mejora y puesta a punto de las instalaciones deportivas, una estrategia que actúa sobre ocho espacios del municipio con actuaciones de mantenimiento estructural, renovación de elementos técnicos, mejoras en eficiencia y adaptación a los usos actuales. El plan también incluyó intervenciones en el exterior de la Ciudad Deportiva, mejorando su entorno y accesos, y ha culminado en 2025, año en el que el Ayuntamiento ha destinado 400.000 euros a seguir elevando el nivel de la infraestructura deportiva local.

"La renovación del césped de El Salvador era imprescindible para garantizar un terreno de juego seguro y acorde al nivel de actividad que concentra" Amparo Segura — Concejala de Deportes

Entre las actuaciones más significativas de este ejercicio se encuentra la renovación del césped del campo de fútbol El Saltador, una intervención muy esperada por los deportistas que ha supuesto la sustitución del tapiz, la actualización del sistema de riego, la adecuación de zonas anexas y la mejora de varios elementos complementarios. Segura subraya que esta obra “era imprescindible para garantizar un terreno de juego seguro y acorde al nivel de actividad que concentra”, y recuerda que se desarrolló en diálogo con el club deportivo, atendiendo a sus aportaciones y necesidades.

Mejoras que "marcan la diferencia en el día a día"

Junto a esta actuación principal, el 2025 incluye mejoras repartidas en distintos espacios deportivos del municipio. Se han llevado a cabo trabajos de renovación en vestuarios y duchas, la actualización de sistemas hidráulicos y de climatización, el refuerzo de la iluminación en áreas interiores y exteriores, así como la sustitución de equipamiento técnico en instalaciones muy utilizadas. La concejala destaca que “son mejoras que quizá no siempre se ven, pero que marcan la diferencia en el día a día de quienes utilizan los espacios deportivos”.

Dentro de este paquete de actuaciones también se integra la adecuación del frontón 2 de la Ciudad Deportiva, un espacio que ha sido renovado con un nuevo vallado y con la adaptación de sus dimensiones para cumplir con la normativa oficial. Gracias a esta intervención, el frontón 2 puede acoger partidas de competición en condiciones óptimas, sumándose así al frontón 1. Segura señala que “la mejora del frontón responde a una petición de los usuarios y aficionados a la pelota, y refleja nuestro compromiso con un deporte que tiene mucha vida en l’Alcora”. Añade, además, que “cada adecuación que realizamos, por pequeña que parezca, contribuye a que más disciplinas puedan desarrollarse en instalaciones dignas y actualizadas”.

Avances en seguridad y control de accesos

El 2025 incorporará también avances en la seguridad y control de accesos, como el nuevo sistema que se implementará en la pista de atletismo, una mejora que aportará más seguridad y facilitará la gestión del espacio. “Muchas de las intervenciones de este año –explica Segura– nacen de propuestas trasladadas por clubes, familias y deportistas. Escucharles y responder con actuaciones concretas es fundamental para seguir construyendo una Ciudad Deportiva útil, moderna y viva”.

Inversiones en 2026

Mirando al futuro inmediato, 2026 continuará esta línea ascendente con una inversión prevista de más de 400.000 euros. Entre las actuaciones programadas destacan la mejora integral de la piscina climatizada, con una inversión de 275.000 euros, así como la instalación de placas solares en la Ciudad Deportiva, con un presupuesto de 106.200 euros cofinanciado por el Ivace y orientado a avanzar hacia un modelo energético más eficiente y sostenible. También se reforzarán nuevamente las labores de mantenimiento general para asegurar la conservación y rendimiento de los espacios.

"Este paquete de mejoras forma parte del compromiso del equipo de gobierno por dotar a l’Alcora de más y mejores servicios que mejoren la calidad de vida y fomenten hábitos de vida saludable" Samuel Falomir — Alcalde de l'Alcora

El alcalde, Samuel Falomir, recuerda que estas actuaciones “forman parte del compromiso del equipo de gobierno por dotar a l’Alcora de más y mejores servicios que mejoren la calidad de vida y fomenten hábitos de vida saludable”. Segura coincide y subraya que “cada mejora es una inversión directa en la ciudadanía; queremos instalaciones modernas, seguras y a la altura del deporte que se practica en l’Alcora”.

“Invitamos a todos los deportistas y a la ciudadanía en general a visitar nuestras instalaciones y disfrutar de las mejoras realizadas. Para más información sobre las actividades deportivas y los horarios de uso, pueden dirigirse a la página web del Ayuntamiento”, han concluido.