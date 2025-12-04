Seguretat
Nou parc d’educació viària per als escolars d’Alcalà-Alcossebre
La Policia Local estrena recinte mòbil per a impartir formació en els centres educatius
La Policia Local d’Alcalà-Alcossebre disposa ja d’un nou parc d’educació viària per a impartir les sessions formatives en els dos centres d’educació primària del municipi. El material recrea elements habituals de la circulació —com rotondes, semàfors i senyals verticals— i permet ensenyar als xiquets i xiquetes accions bàsiques de seguretat com travessar correctament el carrer, portar casc en bicicleta o interpretar els colors dels semàfors.
Les classes són impartides per agents de la Policia Local. El cap del cos, Abel Serret, destaca que “és fonamental que els nens i nenes aprenguen educació viària per a evitar perills i, per això, a aquesta acció li donem molta importància en la planificació anual”.
Per la seua banda, l’alcalde, Francisco Juan, subratlla que “enguany hem invertit en la compra d’aquest nou parc d’educació viària amb l’objectiu de continuar impartint aquests tallers i donar-los continuïtat en els anys vinents”.
