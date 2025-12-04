Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nou parc d’educació viària per als escolars d’Alcalà-Alcossebre

La Policia Local estrena recinte mòbil per a impartir formació en els centres educatius

La Policia Local d'Alcalà-Alcossebre estrena parc mòbil per a impartir educació viària en els centres educatius.

La Policia Local d'Alcalà-Alcossebre estrena parc mòbil per a impartir educació viària en els centres educatius. / Mediterráneo

Miguel Agost

Miguel Agost

Alcalà de Xivert

La Policia Local d’Alcalà-Alcossebre disposa ja d’un nou parc d’educació viària per a impartir les sessions formatives en els dos centres d’educació primària del municipi. El material recrea elements habituals de la circulació —com rotondes, semàfors i senyals verticals— i permet ensenyar als xiquets i xiquetes accions bàsiques de seguretat com travessar correctament el carrer, portar casc en bicicleta o interpretar els colors dels semàfors.

Les classes són impartides per agents de la Policia Local. El cap del cos, Abel Serret, destaca que “és fonamental que els nens i nenes aprenguen educació viària per a evitar perills i, per això, a aquesta acció li donem molta importància en la planificació anual”.

Noticias relacionadas y más

Imatge del nou parc d'educació viària.

Imatge del nou parc mòbil d'educació viària. / Mediterráneo

Per la seua banda, l’alcalde, Francisco Juan, subratlla que “enguany hem invertit en la compra d’aquest nou parc d’educació viària amb l’objectiu de continuar impartint aquests tallers i donar-los continuïtat en els anys vinents”.

