Los dos nuevos concejales de Vox se incorporan al pleno de Burriana

El Ayuntamiento de Burriana ha celebrado este jueves por la tarde el pleno ordinario de diciembre, en el que, entre los puntos del orden del día, ha figurado la incorporación de los nuevos concejales de Vox, Víctor Parra y Daniel Gutiérrez, tras las renuncias de Juan Canós y Antonio Ferrándiz debido a la ruptura del pacto de gobierno entre PP y la formación de extrema derecha.

La formación política pasa a tener tres concejales y pierde uno, ya que la edila Beatriz Conejero decidió pasar al grupo de no adscritos. El alcalde, Jorge Monferrer (PP), ha dado la bienvenida a los concejales entrantes, deseándoles "suerte, acierto, responsabilidad y compromiso” con su nuevo papel como representantes de los ciudadanos de Burriana.

Foto general del pleno de este jueves por la tarde en Burriana. / Mediterráneo

Durante la sesión han aprobado el Plan Municipal de Drogodependencias y Otras Conductas Adictivas , denominado UPCCA 2026-2029, que da continuidad a la labor municipal en materia de prevención, atención y tratamiento de las adicciones, en coordinación con las líneas estratégicas marcadas por la Generalitat.

Hay que recordar que este ámbito de intervención se desarrolla de forma especializada desde el servicio municipal desde finales de la década de los ochenta para abordar la problemática social y de salud pública que representa el consumo de drogas.

Plan de infancia y adolescencia

Otro de los asuntos incluidos ha sido el primer Plan de Infancia y Adolescencia, un documento estratégico orientado al bienestar, la protección y la participación de la población menor de edad. En su elaboración han participado profesionales, entidades, familias y los propios jóvenes, incorporando distintas aportaciones al proceso.

Otra foto del pleno de este jueves. / Mediterráneo

La sesión ordinaria también ha dado luz verde al aumento de horas del servicio de limpieza en centros educativos, edificios culturales, la piscina municipal cubierta y otras dependencias, así como la vinculación del municipio a la Asociación Nacional de Entidades Modernistas.

Este paso se da con el objetivo de dar mayor repercusión y difusión al patrimonio modernista del municipio como recurso turístico, patrimonial y cultural, contribuyendo a mantener una mayor presencia en los foros de ámbito nacional representados por aquella época.

El munícipe ha destacado que "llevados adelante dos importantes avances sociales para nuestra ciudad con la aprobación de los planes estratégicos como el de prevención de drogodependencias y el de protección a la infancia y adolescencia". Y ha añadido que "este equipo de gobierno actúa pensando en la salud y el futuro de nuestros jóvenes, además de impulsar nuestro patrimonio modernista como foco de atracción turística y cultural".