Medi ambient
Nules crea una nova llacuna a l’Estany per a protegir les aus migratòries
També es vol recuperar l’accés a una altra llacuna per a ampliar la zona on crien les aus
Emmarcat en el projecte europeu Life AWoM, l’Ajuntament de Nules, juntament amb la Fundació Global Nature, està desenvolupant diverses actuacions al parc natural de l’Estany amb l’objectiu de protegir espais de migració i d’hivernada d’aus.
Aquesta setmana han començat els treballs per a la creació d’una nova llacuna, al mateix temps que es preveu recuperar l’accés a una altra llacuna protegida. Amb aquestes intervencions es vol ampliar la zona de cria de les aus migratòries, unes instal·lacions que, a més, permetran habilitar un futur Centre d’Interpretació.
El regidor de Medi Ambient, César Estañol, subratlla que “la idea és que el nostre paratge natural siga un punt important de conservació d’espècies, tenint en compte que es troba en una zona destacada dins de les rutes migratòries. En concret, amb el projecte Life estem treballant diferents accions per a identificar i protegir zones crítiques de parada i d’hivernada, així com de restauració ecològica d’hàbitats”.
En una altra fase del projecte ja s’han realitzat captures per a l’anellament d’aus al seu pas per Nules. El grup d’anelladors va treballar durant dues setmanes a la marjal i, en aquest període, va anellar un total de 39 espècies, entre les quals destaca la captura d’un Acrocephalus paludicola, una au en perill d’extinció i de difícil observació. Segons els professionals de la Fundació Global Nature, aquestes setmanes han confirmat que la marjal de Nules és un hàbitat adequat per a espècies palustres, ja que s’hi han capturat 13 exemplars d’Acrocephalus (carricerines).
