Inspirat en les tradicions

Onda presenta el calendari municipal de 2026 amb il·lustracions dedicades a la infància

La publicació, elaborada per l’artista ondenc Martín Barea, converteix cada mes de l’any en una escena per a descobrir la ciutat

La publicació, elaborada per l'artista ondenc Martín Barea, converteix cada mes de l'any en una escena per a descobrir la ciutat

La publicació, elaborada per l'artista ondenc Martín Barea, converteix cada mes de l'any en una escena per a descobrir Onda.

Miguel Agost

Onda

L’Ajuntament d’Onda ha presentat el calendari municipal de 2026, una edició que posa la infància al centre i que convida a descobrir la ciutat des de la mirada dels més menuts. Les il·lustracions són obra de l’artista ondenc Martín Barea, que s’ha inspirat en els personatges Lec, Tura i el gat Escaletes de la Biblioteca Municipal, creats en el seu moment per la dissenyadora local Begoña Molina. El resultat és una proposta gràfica que recorre les tradicions, els espais i els moments més representatius del municipi.

Durant la presentació, l’alcaldessa d’Onda, Carmina Ballester, va subratllar: “Els xiquets i xiquetes són el cor d’Onda i volem que cresquen en la millor ciutat possible: segura, alegre i plena d’oportunitats per a ser feliços”.

El calendari mostra l’any tal com el viuen els infants ondencs. Gener s’obri amb la màgia de Sant Antoni, amb la foguera, la benedicció dels animals i el tradicional repartiment del rotllo; febrer dedica les seues pàgines a les mascotes i a la política de sacrifici zero. El mes de març ret homenatge a les dones valentes d’Onda, models perquè les xiquetes puguen somiar en gran, mentre que abril i la Pasqua evoquen la xocolata, el joc als parcs i la tradició. Ja en maig, les il·lustracions destaquen els cursos de pintura, ceràmica, cuina i altres activitats creatives que permeten descobrir nous talents.

L’estiu arriba amb juny i els parcs aquàtics, que es converteixen cada dia en unes menudes vacances amb els amics. En juliol, l’aventura es trasllada a la Font de Dins, la Torre de la Presó i a la gastronomia local; agost celebra la romeria a l’ermitori del Salvador en família. Setembre reflecteix l’emoció de la tornada a l’escola; octubre respira la intensitat de la Fira d’Onda; novembre convida a descobrir els museus i la ceràmica, i desembre tanca l’any amb un agraïment als xiquets i xiquetes per fer d’Onda una “ciutat de la infància, plena de somnis i amb molt de futur”.

El calendari, il·lustrat per Martín Barea, ha sigut elaborat íntegrament amb talent local. El disseny i la maquetació són obra de Begoña Molina, i la impressió s’ha dut a terme a Gràfiques Onda, amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació. Amb un estil visual inconfusible i un llenguatge proper al públic infantil, la publicació busca fomentar la participació de les famílies i reforçar la identitat local.

Onda, Ciutat de la Infància

La presentació del calendari s’emmarca en la fulla de ruta municipal per a consolidar Onda com a Ciutat de la Infància, un reconeixement impulsat per UNICEF que distingeix els municipis amb polítiques actives orientades a la protecció, el benestar i el desenvolupament de la infància i l’adolescència. En aquesta línia, Ballester va remarcar: “Les actuacions que impulsem —nous parcs, millores en els centres educatius, més espais culturals i de joc, i activitats per a totes les edats— tenen un mateix objectiu: que cada xiquet i cada xiqueta trobe a Onda un lloc on créixer amb seguretat i felicitat”.

Onda presenta el calendari municipal de 2026 amb il·lustracions dedicades a la infància

Onda presenta el calendari municipal de 2026 amb il·lustracions dedicades a la infància

