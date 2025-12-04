Tuvo lugar el pasado 30 de septiembre
La primera feria de empleo de Vinaròs genera 29 puestos de trabajo tras apuntarse 594 personas
27 empresas participaron en el evento que realizaron 359 entrevistas
La primera feria de empleo Meet Talent Vinaròs, celebrada el pasado 30 de septiembre en el centro de conocimiento Vinalab, ha permitido generar 29 puestos de trabajo.
Es el balance realizado por la Concejalía de Hacienda, que ha destacado el "éxito" de esta primera experiencia en todos los aspectos, ya que se inscribieron un total de 594 personas de toda la comarca y se presentaron más de 1.200 candidaturas a las diferentes ofertas laborales que se abrieron.
Por otro lado, contaron con la participación de 27 empresas que realizaron un total de 359 entrevistas a candidatos. El resultado final fue la creación de estos 29 nuevos puestos de trabajo.
Hay que recordar que fue una iniciativa impulsada desde el Ayuntamiento con la colaboración de la empresa RH en positiu con la voluntad de facilitar la inserción laboral de los vecinos y vecinas en situación de desempleo, así también como de aquellas personas interesadas en la mejora de los suyo puesto de trabajo.
El concejal de Hacienda, Lluís Gandia, ha indicado que “una de las prioridades del Ayuntamiento es la transformación social y económica de la ciudad, en este caso, facilitando la búsqueda de trabajo a las personas desempleadas o que quieren mejorar su situación laboral”.
En este sentido, indicaba que la feria permitió a los candidatos realizar entrevistas directas con las empresas que buscaban personal, además de talleres y ponencias para mejorar las opciones de búsqueda de ocupación en los candidatos.
Gandia concluyó que la feria Meet Talent forma parte de las nuevas políticas activas de ocupación en Vinaròs que este año han permitido la contratación de 46 personas desempleadas, con una inversión de más de un millón de euros, a través de los diferentes programas y talleres de ocupación que se han puesto en marcha.
