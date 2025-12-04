Les Useres ampliará su consultorio médico con una ayuda de 276.000 € de la Generalitat
La previsión es que las obras empiecen a principios de 2026
El Ayuntamiento de les Useres ha obtenido una subvención de 276.085,92 euros de la Conselleria de Sanitat para financiar íntegramente la reforma del consultorio auxiliar del municipio.
El proyecto, ya presentado y validado al 100 %, servirá para renovar íntegramente el inmueble y ampliar de dos a tres el número de consultas para los pacientes. Una rehabilitación que incrementará la capacidad asistencial del centro, reducirá tiempos de espera y facilitará la prestación simultánea de servicios.
Instalaciones modernizadas y accesibles
Según las previsiones, las obras arrancarán a principios de 2026 y la actuación también servirá para dotar a la localidad de unas instalaciones sanitarias modernizadas, accesibles y dimensionadas, mejorar la eficiencia energética del edificio, optimizar la circulación interna, renovar las instalaciones eléctricas y de fontanería, instalar un sistema de climatización más eficiente, mejorar el aislamiento térmico y acústico y adaptarlos accesos y espacios interiores para personas con movilidad reducida.
El alcalde, Jaime Martínez, ha valorado positivamente la inclusión de la obra y ha destacado que, “además de reforzar los servicios de salud en nuestro pueblo, gracias al compromiso de la Generalitat, a la cual agradecemos su sensibilidad con las necesidades de nuestra ciudadanía, vamos a modernizar un servicio esencial para nuestro pueblo y ofrecer unas instalaciones más amplias, accesibles y preparadas para el futuro”.
En ese sentido, también ha recalcado que la ampliación a tres consultas “supondrá una transformación en la atención sanitaria local, puesto que permitirá ofrecer un servicio más rápido y eficaz, adaptado a las necesidades actuales de la población”.
“Con esta inversión no solo renovamos unas instalaciones muy necesarias, sino que ampliamos el espacio y mejoramos el servicio con el objetivo de que cualquier vecina o vecino de les Useres pueda recibir atención sanitaria de calidad”, ha añadido el alcalde Jaime Martínez.
