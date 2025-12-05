Les Alqueries aprueba un presupuesto de cinco millones "sin partidas ideológicas y centrado al 100%" en los vecinos

El Ayuntamiento de les Alqueries ha aprobado el presupuesto para el 2026, que asciende a 5.053.324,23 euros y supone un incremento de un 8,7% respecto al año anterior, cuando la cifra ascendía a 4.647.580 euros.

Las cuentas para el próximo ejercicio alcanzarán su "máximo histórico de inversión" gracias a la aportación del Fondo de Cooperación Municipal y al plan Impulsa de la Diputación de Castellón. Las cuentas han salido adelante con el voto favorable del equipo de gobierno (PP) y la abstención del PSPV-PSOE, Compromís y Vox.

"Inversiones útiles, reales y necesarias"

El alcalde, Antonio Gil (PP), ha destacado que estos presupuestos sitúan el foco en “inversiones útiles, reales y necesarias para los vecinos, sin partidas ideológicas, centradas al 100% en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”.

Entre las actuaciones más relevantes previstas para este ejercicio figuran las obras del Camino Carretera, la ejecución de la primera y segunda fase de la calle La Rosa (junto al Casal Jove) para descongestionar el tráfico y mejorar la visibilidad de la zona, y la construcción de un nuevo parque de pump track, además de la creación de pistas de pádel para todas las edades.

Asimismo, el presupuesto contempla una partida destinada a dotar de nuevo mobiliario a la biblioteca municipal y una inversión para finalizar, por fin, la primera fase de la Casa de la Cultura, un proyecto que llevaba más de 20 años pendiente y cuya reactivación supone “una muy buena noticia para el municipio”, según subrayó Gil.

El alcalde de les Alqueries, Antonio Gil. / Mediterráneo

Reducción de la tasa de basuras y mejora de servicios

Las cuentas de les Alqueries mantienen también la inversión en el acondicionamiento de caminos rurales, un servicio esencial para la movilidad del entorno agrícola. A pesar de que el presupuesto incluye una reducción en la tasa de basuras, el alcalde remarcó que no se verá afectada la prestación de servicios municipales. “Bajamos la tasa, pero no reducimos servicios. Este presupuesto demuestra que una gestión eficiente permite mejorar infraestructuras, avanzar en proyectos esperados y seguir atendiendo las necesidades reales del pueblo”, afirmó.

Con la aprobación de estos presupuestos, el Ayuntamiento avanza hacia un 2026 marcado por la modernización de infraestructuras, la mejora de servicios públicos y la consolidación de proyectos largamente reivindicados por la ciudadanía. Y lo hace en tiempo y forma, facilitando que las cuentas municipales se activen cuanto antes, “porque no paramos de trabajar para seguir mejorando la calidad de vida en nuestro municipio”, ha concluido el alcalde.