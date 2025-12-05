Benicarló da la bienvenida a la Navidad con el encendido del mágico alumbrado

La plaza de San Bartolomé se convirtió este viernes en el epicentro navideño de Benicarló. Miles de personas se concentraron para presenciar uno de los momentos más esperados: el encendido de las luces y decoración navideñas organizado desde la Comisión de Fiestas.

Otra foto de la 'encesa'. / Alba Boix

El espectáculo contó con un videomapping y la participación de las corales infantiles Bovalar y Petiquillo, el acompañamiento al piano de Juanvi Lladosa, las voces de Núria Sánchez y Josh Villanueva, la Orquestra 4 Cordes, el Club Baile Deportivo Madison, la Coral Polifónica Benicarlanda, la Asociación Musical Ciutat de Benicarló, y las adaptaciones y arreglos musicales de Olga Lluch, Míchel Senar y Víctor Carbó.

Este sábado se celebrará la inauguración oficial de la III Fira de Nadal, que reúne a comerciantes y entidades locales en el recinto navideño ubicado en la misma plaza.

También este sábado abrirá sus puertas la Casa de Papá Noel en el edificio Gótico, para recibir a todos los niños y niñas que quieran enviar sus cartas al Polo Norte.