Benicàssim enciende la luz de la Navidad con más de 60 actividades para toda la familia

Benicàssim ha realizado este viernes el tradicional encendido de las luces de la Navidad y ha inaugurado el árbol artesanal realizado por la Asociación de Amas de Casa de Santa Águeda en la plaza de Les Corts Valencianes.

Encendido de las luces de Navidad en Benicàssim / Eva Bellido

“Damos inicio a una de las épocas más especiales del año, un tiempo en el que nuestras calles se llenan de luz, de ilusión y de espíritu de convivencia. Desde el Ayuntamiento hemos preparado un completo programa de actividades pensado para toda la familia: tradición, talleres infantiles, espectáculos culturales, eventos deportivos, música y solidaridad, con los que disfrutar de una ciudad muy viva”, ha señalado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués.

Con este emblemático encendido, se da el pistoletazo de salida a una completa agenda navideña en Benicàssim con más de 60 actividades para toda la familia, un programa de actos que este año está protagonizado con la representación del musical ‘Un genio muy genial’, que se llevará a cabo el domingo 21 de diciembre a las 18.30 horas en el Teatre Municipal Francesc Tárrega.

Previo al encendido de luces, en la plaza de Les Corts se ha representado la obra de títeres “La verdadera historia de la Navidad”, además de contar con animación infantil, música y una chocolatada para todos los asistentes.

Cabe recordar que, a lo largo del mes de diciembre y hasta la festividad de Reyes, se desarrollará una amplia oferta de actividades familiares, disponibles para su consulta en la Agenda Municipal (agenda.benicassim.es), en las redes sociales o la web del Ayuntamiento.