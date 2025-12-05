Burriana convertirá solares privados en aparcamientos públicos para ganar plazas de párking

El Ayuntamiento de Burriana saca a licitación el alquiler de solares privados para convertirlos en aparcamientos públicos provisionales, una fórmula con la que el consistorio da un paso más dentro de su plan estratégico de movilidad para ampliar la oferta de estacionamiento en la ciudad y aliviar la presión en las zonas más saturadas.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, explicó que hasta ahora era el propio Ayuntamiento el que debía buscar directamente los solares susceptibles de convertirse en aparcamiento, un proceso que resultaba "demasiado manual y engorroso, especialmente por la localización de escrituras y la identificación de los propietarios".

"De este modo, son los propios titulares de los terrenos quienes tienen la oportunidad de poner su solar a disposición del Ayuntamiento para este uso, agilizando los trámites y ampliando el número de posibilidades", señaló.

Cuatro zonas

El plan divide el municipio en cuatro zonas según la demanda de aparcamiento, la presión de vehículos y las dimensiones de los terrenos disponibles. Estas áreas abarcan desde el centro urbano, donde las plazas son más escasas y se buscan terrenos con una superficie mínima de 100 m² , hasta las zonas periféricas y los polígonos industriales, con mayor disponibilidad de suelo y en el que el requisito es que sean de unos 600 m².

Los precios máximos de alquiler fijados oscilan entre 4,5 euros por metro cuadrado al año en las zonas centrales y 0,5 euros en los polígonos industriales. El contrato, con un valor estimado de 13.500 euros para tres años, contempla la redistribución de fondos entre zonas si no se reciben suficientes ofertas.

Tareas a cargo del consistorio

El Ayuntamiento asumirá íntegramente el acondicionamiento de los solares que resulten adjudicados. Los trabajos incluirán el desbroce, la nivelación del terreno, la colocación de zahorra artificial, la instalación de alumbrado público y la adecuación de los accesos. También se hará cargo del mantenimiento durante todo el tiempo que los terrenos se destinen a aparcamiento. Finalizado el contrato, los solares deberán devolverse a sus propietarios en su estado original.

Esta iniciativa se suma a otras actuaciones ya ejecutadas dentro del plan de movilidad, que en los últimos meses ha permitido habilitar nuevos espacios de estacionamiento tanto en el casco urbano como en los poblados marítimos. Entre ellos se encuentran un solar en la avenida Mediterránea, en Llombai, o el aparcamiento habilitado frente al centro de salud de la carretera del Puerto.

Trullen subrayó que este nuevo sistema permitirá al consistorio disponer de un catálogo real de solares disponibles y ajustar mejor el gasto dentro de una partida específica. "Seguimos buscando soluciones para aumentar las plazas de aparcamiento en la ciudad porque es una problemática que preocupa mucho a los vecinos", concluyó.