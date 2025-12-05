Consenso en el último pleno del año en Onda para blindar los derechos de la infancia y reforzar su protección

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Onda, el último del año, ha aprobado este viernes por unanimidad la declaración institucional del Día Mundial de la Infancia, un compromiso conjunto de toda la corporación municipal para seguir garantizando los derechos, la protección y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

El texto, firmado por los portavoces de los tres grupos municipales (PP, PSPV y Compromís), reivindica el papel de las entidades locales en la creación de entornos seguros, inclusivos y participativos para la infancia, y subraya los retos actuales que exige atender desde lo público.

En este sentido, la alcaldesa, Carmina Ballester, ha señalado: "Trabajamos cada día para que Onda sea el mejor lugar donde formar una familia y ver crecer a nuestros hijos e hijas”. “Protegerles y escucharles es la base de todo lo que hacemos, y por eso impulsamos políticas que ponen a la infancia en el centro: desde más espacios seguros y accesibles hasta mejores servicios educativos, culturales y deportivos”, ha añadido.

Foto del pleno de este viernes en Onda. / Mediterráneo

Compromiso municipal

La declaración institucional recuerda que los menores son sujetos de derechos, con voz propia y capacidad de transformar su entorno. Por ello, el texto insta a todas las administraciones, especialmente a las más cercanas a la ciudadanía, a redoblar esfuerzos para situar el interés superior del menor en el centro de cualquier política pública.

Asimismo, incorpora los principios trasladados por Unicef al Comité de los Derechos del Niño, que señalan carencias aún vigentes en materia de pobreza infantil, salud mental, acceso a servicios básicos y protección frente a la violencia.

Entre los compromisos asumidos por unanimidad destaca priorizar a los niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión; universalizar el primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años como medida clave para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza; garantizar el acceso efectivo a instalaciones y actividades culturales, deportivas y de ocio, eliminando barreras económicas o sociales; reforzar la protección ante los riesgos del entorno digital; escuchar la opinión de los niños, niñas y adolescentes, incorporando sus propuestas a la toma de decisiones; y promover entornos seguros, saludables y urbanos que tengan en cuenta las necesidades reales de la infancia.

Onda, Ciudad de la Infancia

La aprobación de esta declaración se enmarca en la hoja de ruta municipal que trabaja para consolidar a Onda como Ciudad de la Infancia, una línea estratégica que impulsa actuaciones en centros educativos, parques, espacios de juego, actividades culturales y deportivas, y nuevos recursos dirigidos a los más pequeños y adolescentes.

En esta misma línea, el Ayuntamiento ha presentado esta semana el calendario municipal 2026, una publicación ilustrada por el artista ondense, Martín Barea, que pone a la infancia en el centro y que reivindica a los niños y niñas como el corazón de la ciudad. Durante el acto, la alcaldesa destacó: “Queremos que crezcan en la mejor ciudad posible: segura, alegre y llena de oportunidades para ser felices”.

Viles en flor

Asimismo, la concejala de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Onda, María Baila, ha recordado el reconocimiento que ha recibido este año la localidad, otorgado por la Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología de la Comunidad Valenciana (ASFPLANT) debido a su importante labor de embellecimiento de la ciudad a través del plantado de flores y arbolado, y la mejora de las zonas naturales.

El Ayuntamiento se adhirió a esta iniciativa con el fin de promover la gestión de los espacios verdes y la concienciación medioambiental.