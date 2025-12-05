Cuatro galardonados de Castellón en los premios taurinos de este año de la Generalitat

La Generalitat ha desvelado la lista de los 13 galardonados en los premios Va de Bous 2025, que distinguen a figuras y entidades por su trayectoria y su apoyo al mundo del toro. La provincia de Castellón vuelve a tener un año más un papel destacado con cuatro premiados en una edición marcada por el incremento de festejos taurinos en la Comunitat, con 9.470 exhibiciones hasta la fecha (a falta de las de diciembre), pero que ya superan el montante global del 2024 (9.135).

Uno de los reconocidos ha sido el ganadero de Borriol Daniel Ramos, que hace unas semanas precisamente estuvo de actualidad al haber comprado el mítico hierro que perteneció a Francisco Rivera, Paquirri, con el que el torero inició su sueño como ganadero en la popular finca Cantora, después de hacerse con sus derechos a través de una subasta realizada por la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia de hierros que estaban en desuso.

El ganadero Daniel Ramos, con sus dos hijos. / Mediterráneo

El jurado de los premios también ha puesto en valor la larga trayectoria de la peña Aficionades Taurines de Almassora, una asociación cultural taurina fundada en 2009 con el objetivo de unir a las mujeres aficionadas al mundo del toro y que se ha convertido en una de las más activas y numerosas de la localidad.

Foto de familia de integrantes de la peña Aficionades Taurines de Almassora, durante las pasadas fiestas del Roser. / Mediterráneo

Los Va de Bous también han condecorado la tradición taurina de la Vilavella, en señal de reconocimiento a la trayectoria y gestión de los festejos taurinos en el municipio. Los galardones destacan la tradición y consolidación de esta población como referente del bou al carrer.

Desde el Ayuntamiento agradecen la implicación de las comisiones de Sants de la Pedra, Sant Roc y Sant Xotxim, que son "esenciales en la organización de las fiestas taurinas del pueblo".

Por último, en clave castellonense, los reconocimientos taurinos autonómicos de este año también han distinguido a la familia de caballistas Alandí de Segorbe por su aportación, trayectoria y legado con la tauromaquia a lo largo de varias generaciones.

Y es que este premio llega justo cuando los más jóvenes de la familia han empezado a tomar el relevo y los hermanos Nerea y Alfonso Alandí vuelven a correr juntos, continuando con la tradición que empezó el bisabuelo Ramón hace casi un siglo.

Alfonso Alandí padre, con sus dos hijos, Nerea y Alfonso, tras completar una Entrada de Toros y Caballos de Segorbe. / Mediterráneo

¿Cuándo recibirán los premios?

La gala de entrega de los premios tendrá lugar en València el 17 de diciembre. Los galardonados recibirán la escultura a modo de trofeo que lleva pareja Va de Bous, unos reconocimientos de carácter honorífico que reconocen con periodicidad bienal la contribución de personas y entidades a la tauromaquia.

Los premiados han sido elegidos por un jurado constituido por la Conselleria de Emergencias e Interior que integra a representantes de las diversas profesiones taurinas, medios de comunicación, empresarios, ayuntamientos, administraciones en materia taurina, colectivos significados, escuelas o aficionados.

Todos los premiados de los 'Va de Bous 2025' Modalidad: Espectáculos taurinos en plaza Hermanos Víctor Manuel, Luis y Raúl Blázquez , saga de matadores valencianos.

, saga de matadores valencianos. Román , torero considerado uno de los nombres más destacados del panorama valenciano.

, torero considerado uno de los nombres más destacados del panorama valenciano. Hermanos Francisco y Rafael Martí , por su apoyo a iniciativas taurinas.

, por su apoyo a iniciativas taurinas. Daniel Ramos , ganadero de Borriol.

, ganadero de Borriol. Rafael Cañada , torero.

, torero. Eduardo Altarriba , fundador de la Asociación de Abonados y Aficionados de València.

, fundador de la Asociación de Abonados y Aficionados de València. Tauro Joven, entidad alicantina que impulsa la afición entre los más jóvenes. Modalidad: ‘Bous al carrer’ Peña de Aficionadas Taurinas de Almassora , por su trayectoria.

, por su trayectoria. La Vilavella , por su tradición taurina, reconocida como ‘capital del bou al carrer’.

, por su tradición taurina, reconocida como ‘capital del bou al carrer’. Familia Alandí de Segorbe, caballistas.

de Segorbe, caballistas. 8 Mediterráneo , por su labor divulgativa.

, por su labor divulgativa. Ganadería La Paloma , referente en la Comunitat.

, referente en la Comunitat. Noel Ribera Sancho, recortador, campeón autonómico y subcampeón de España.

5.100 festejos en la provincia en lo que va de año

La Comisión de Festejos Taurinos Tradicionales de la Comunitat ha abordado el avance de datos de la temporada taurina 2025, sin perjuicio de la memoria definitiva con la información completa del año, que será publicada a principios de 2026.

En ese aspecto, desde el 1 de enero al 30 de noviembre de este año, se han realizado 9.470 festejos taurinos a nivel autonómico, de los que 821 corresponden a la provincia de Alicante; 5.101 a la de Castellón y 3.548 a la de Valencia. Del total, el 65,7 % de ellos (6.219) se ha celebrado en los meses de julio, agosto y septiembre.

Otro dato destacable es que el número de toros cerriles exhibido se eleva a 948 animales a 30 de noviembre de 2025 frente a los 997 de 2024, lo que implica una disminución de 50 ejemplares. No obstante, la Comunitat Valenciana se mantiene como líder en España de esta modalidad en términos absolutos.

Por otra parte, la Comisión ha tratado la nueva orden para regular los premios ‘Va de Bous’, que actualiza la regulación de los reconocimientos en varias vertientes y cambia su periodicidad de bienal a anual.

El estado actual de tramitación del nuevo reglamento de festejos taurinos tradicionales ha sido otro de los puntos del orden del día y, en este sentido, se ha informado de su próxima remisión a la Abogacía de la Generalitat y posterior envío al Consell Jurídic Consultiu para su dictamen.