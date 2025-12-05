Falta de personal y nóminas sin pagar: el IES José Vilaplana de Vinaròs exige soluciones inmediatas

El IES José Vilaplana de Vinaròs ha denunciado este viernes públicamente, mediante un comunicado, una situación de “abandono institucional” que, según aseguran, sufren por parte de la Función Pública de la Generalitat Valenciana. El centro, que cuenta con casi 1.200 alumnos, afirma que opera en unas condiciones de dotación de personal que “vulneran tanto la calidad educativa como el bienestar del alumnado y del personal docente y no docente”.

Según detalla la dirección, pese a disponer de un recurso UECO, el instituto continúa sin fisioterapeuta, lo que obliga a atender a tres alumnos con discapacidad motriz sin el apoyo profesional que requieren “de manera imprescindible”. Esta ausencia, subrayan, “afecta directamente a la atención educativa, la seguridad y la dignidad de estos alumnos y de sus familias”.

El comunicado también denuncia que la situación del personal de conserjería es “insostenible”. Al centro le corresponden tres conserjes, pero solo uno está en activo. Esta carencia provoca que el equipo directivo se vea obligado a asumir funciones que no le corresponden, lo que “dificulta el correcto funcionamiento del centro”.

A ello se suma la falta de personal en secretaría, que, según explican, “retarda trámites esenciales, incrementa la carga administrativa y genera disfunciones en la atención a familias y estudiantes”.

El instituto describe además una situación “grave e inaceptable”: la existencia de profesorado interino que todavía no ha cobrado desde septiembre, lo que afecta directamente a su economía personal y, según el centro, transmite “un mensaje de desconsideración hacia el personal educativo”.

Ante este escenario, el IES José Vilaplana de Vinaròs exige “soluciones inmediatas” y reclama a la Generalitat Valenciana una actuación responsable que incluya:

La cobertura urgente de todas las plazas necesarias.

de todas las plazas necesarias. La regularización de la situación del profesorado interino.

de la situación del profesorado interino. La garantía de una atención digna y adecuada para todo el alumnado.

Desde el centro insisten en que estas carencias suponen un perjuicio directo en el día a día del instituto y piden una respuesta inmediata que revierta lo que consideran un abandono institucional prolongado.