Indignación en Torre Bellver por la presencia constante de jabalís en Orpesa: "Aquí viven personas, no es un zoo"

La presencia recurrente de jabalís en Torre Bellver (Orpesa) mantiene en vilo a sus residentes, que aseguran ver manadas a diario en distintos puntos de la urbanización. Los animales aparecen al anochecer, de madrugada y a primera hora de la mañana, moviéndose con naturalidad entre zonas ajardinadas, parcelas en obras y la rotonda principal del acceso.

Las escenas se repiten en torno a la parada de autobús escolar, donde los jabalíes cruzan por el césped y escarban la tierra, según explican los vecinos. De hecho, muchos han modificado sus rutinas y sacan a sus perros antes de que oscurezca “por miedo”, mientras otros prefieren pasear en grupo para sentirse más seguros. La preocupación también alcanza a quienes bajan a tirar la basura por la noche, al haber visto animales en varios puntos de la urbanización.

Foto de una de las manadas avistadas por los vecinos. / Eva Bellido

Los residentes coinciden en que la frecuencia ha aumentado y relacionan esta situación con la pérdida de hábitat tras los incendios y con la disponibilidad de comida en zonas residenciales. “Bajan porque aquí encuentran alimento y agua; arriba ya no hay para todos”, explican. Además, recuerdan que esta especie carece de depredadores naturales y se reproduce con rapidez, lo que favorece su expansión.

Colonias de gatos no controladas

Uno de los factores que, según los testimonios, está agravando el problema es la existencia de colonias de gatos no controladas. Varios vecinos aseguran que dos personas alimentan a los felinos con grandes cantidades de pienso, incluso húmedo, lo que atrae también a los jabalíes hacia esa zona.

La inquietud se centra no solo en los posibles sobresaltos con mascotas, sino también en los riesgos sanitarios. Algunos vecinos alertan de que, si los jabalís comienzan a alimentarse de restos fuera de los contenedores, podrían generarse problemas de salubridad. Por ello insisten en cumplir los horarios de depósito de basura y evitar dejar bolsas fuera.

Preocupación por la peste porcina africana

Esta inquietud coincide con la preocupación que en estos días trasladan expertos y administraciones por el riesgo de peste porcina africana, una enfermedad que afecta al ganado y cuyo control exige evitar que los ungulados accedan a restos orgánicos o basura. Tras semanas de apariciones, varios vecinos han contactado con el Ayuntamiento para comunicar la problemática.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Medio Ambiente, David Juárez, recuerda que “el tema de los jabalíes es un tema que no solo afecta al municipio de Oropesa del Mar, es algo que afecta a toda la geografía nacional, por lo tanto es un problema generalizado”.

El edil explica que en el municipio “se procedió a la instalación de unas jaulas que fueron efectivas" y señala que “recientemente notamos que en Oropesa había menos presencia de jabalíes pero en las últimas semanas se ha incrementado”. Por ello, avanza que “en cuanto entre en vigor el presupuesto del próximo año, se procederá a trabajar para poner los medios oportunos para capturar a estos animales”.

En la zona de Les Amplàries, tiempo atrás los vecinos también denunciaron la presencia de estos animales por sus calles y el miedo que sufrían de salir por la noche a bajar la basura o pasear al perro.

Otra foto de la manada en cuestión avistada en Torre Bellver. / Eva Bellido

Medidas

El municipio cuenta desde 2020 con un plan específico de control del jabalí, autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente, basado en la instalación de jaulas trampa en puntos estratégicos del término municipal, que fueron capturando animales aunque también fueron en algunas ocasiones boicoteadas por ecologistas contrarios a este método. Este sistema ha sido la única medida permitida, ya que al tratarse de un núcleo urbano no se pueden realizar batidas ni métodos cinegéticos.

Los vecinos de Torre Bellver piden ahora que estas actuaciones se refuercen en su urbanización, donde aseguran que los avistamientos son diarios y se han intensificado en los últimos meses. “Vivimos personas, no es un zoológico”, resume una residente, que reclama más control para evitar que los animales se habitúen a estas áreas.

Más casos

La situación en Torre Bellver se suma a la vivida estos días en Benicàssim, donde un vídeo grabado en la avenida Barcelona mostraba a una manada de siete jabalís caminando por la acera en uno de los accesos más transitados del municipio. Ambos episodios reflejan una problemática creciente en distintas zonas de la provincia, donde los avistamientos se han vuelto más habituales y los vecinos reclaman medidas para evitar que los animales se acostumbren a la presencia humana y a los espacios urbanos.

Otras reivindicaciones

Los vecinos de Torre Bellver también reclaman actuaciones en "aceras levantadas, baldosas sin reponer tras fugas de agua, farolas fundidas o rotas, escaleras sin iluminación ni barandillas, así como en el puente de madera de acceso", donde denuncian tablones deteriorados y clavos al aire.