La Vall abre las puertas a un largo fin de semana prenavideño con el comercio como protagonista

La Navidad es una presencia hegemónica y constante en las calles de los municipios de la provincia y la Vall d'Uixó no solo no es una excepción, sino que es ejemplo de cómo las programaciones vinculadas con esta festividad con la que se cierra el año pueden combinar la cultura, la vida social y el impulso económico en una misma propuesta. Al menos, eso es lo que pretende el Ayuntamiento con la organización de una nueva edición de su Mercat de Nadal.

Con la participación de veinte comercios, la iniciativa se prolongará hasta el próximo lunes, en un largo fin de semana que pretende animar las compras de proximidad, en unas fechas en las que es obvio que va a producirse un importante movimiento de dinero, que el consistorio aspira a propiciar que, en buena medida, se quede en la ciudad.

Programación del Mercat de Nadal de la Vall. / Mediterráneo

El concejal de Comercio, Fernando Daròs, en la presentación del evento señaló que el objetivo de la programación que da forma a este mercado navideño es «que las familias disfruten de un puente festivo sin necesidad de salir de la Vall», al tiempo que se atrae a visitantes de otras localidades, atraídas por las propuestas que completan la organización de este mercado temático.

Desde el sábado al lunes, las personas que se acerquen al mercado, que vuelve a la plaça de l'Assumpció, además del atractivo de la oferta comercial podrán asistir a actuaciones, como la del grupo ocal Pistolitas, este sábado a las 19.30 horas; la de Trobadorets, el domingo a las 12.00 horas o el espectáculo de magia previsto para el lunes a las 12.00 horas.

A lo largo de todo el puente y en el horario de apertura del Mercat de Nadal, habrá a disposición del público un fotomatón 360º, una carpa con Papá Noel, donde se recogerán las cartas de deseos infantiles, además de una ludoteca, talleres y pintacaras.