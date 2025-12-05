Moncofa enciende la Navidad con el arranque del Nature Fest Nadal

Moncofa ya ha entrado oficialmente en la Navidad después de que este viernes haya tenido lugar el encendido del alumbrado navideño instalado en los viales más céntricos del casco urbano y en la zona de la playa.

La reina de las fiestas patronales, Sonia González, y su corte de honor, junto a las autoridades municipales, han sido las encargadas de activar la iluminación, un momento que ha sido aplaudido por todos los presentes.

Ambiente prenavideño en la plaza de la Constitución de Moncofa. / Miguel Ángel Sánchez

A continuación, la comitiva ha recorrido los puestos de venta y food trucks del Nature Fest Nadal, concentrados en la plaza de la Constitución y que durante tres jornadas ofrecerán sus productos a vecinos y visitantes que han elegido Moncofa para disfrutar del puente festivo.

La música en directo también ha formado parte de la jornada, en la que el artista local Gustavo Paradís ha hecho vibrar al público.

Dentro de la programación prevista hasta la noche del domingo, el municipio ha incorporado varios talleres infantiles con el objetivo de que pequeños y adultos hayan podido compartir un mismo espacio de ocio. La concejala de Fiestas, María Teresa Alemany, ha destacado que, bajo el lema ‘Nadal a Moncofa’, la localidad se ha llenado de música, talleres, mercados, tradición, deporte y propuestas familiares para disfrutar de estas fiestas en comunidad.

Además, ha señalado que el Nature Fest Nadal “ha vuelto a conquistar a todos y, por ello, año tras año hemos tratado de potenciarlo”.