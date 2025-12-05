Un municipio de Castellón tendrá su propio 'Gordo' de Navidad con un premio de 5.000 euros

Un municipio de Castellón tendrá estas fiestas su propio Gordo de la Navidad, un premio de 5.000 euros que repartirá la asociación comercial Jo Compre a la Vall dentro de una nueva edición de su ya tradicional campaña La Grossa de Nadal en la Vall d'Uixó.

Cada compra en los comercios y negocios adheridos dará derecho a una papeleta, y la persona ganadora será aquella cuya participación coincida con el Gordo, como es el primer premio del sorteo de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre.

El premio, que incluye una tarjeta de Caixa La Vall con 500 euros, deberá gastarse íntegramente en establecimientos de la asociación, impulsando así el consumo local en una de las épocas clave del año.

Presentación de la Grossa de Nadal en la Vall d'Uixó. / Mediterráneo

Además, la entidad está vendiendo participaciones del número 73639, con un donativo de 3 euros destinado a la Asociación Contra el Cáncer de la Vall. “Es la ilusión de jugar a la lotería mientras aportamos nuestro granito de arena a quienes luchan contra esta enfermedad”, ha señalado la presidenta, Eva Botías, quien también ha animado a comprar y consumir en el comercio local durante estas fiestas.

El concejal de Comercio, Fernando Daròs, ha destacado que la Grossa de Jo Compre a la Vall “ya es una tradición navideña en la ciudad” y subraya su impacto en la dinamización del comercio de proximidad. “Nuestros comercios son calidad, cercanía y parte esencial de la vida económica y social de la Vall. Merecen que les devolvamos lo que nos ofrecen, comprando en ellos”, ha afirmado.