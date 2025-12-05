La Navidad brilla en Almassora con el encendido de luces y la inauguración de la Fira de Comerç de Nadal

Almassora ha dado este viernes por la tarde la bienvenida oficial a la Navidad con el tradicional encendido del alumbrado especial, un acto que se ha celebrado en la plaza España y que ha contado con el espectáculo Hadas de luz para llenar de magia el inicio de estas fechas tan señaladas.

La alcaldesa, María Tormo; la concejala de Comercio, Silvana Rovira; y la reina de las fiestas, Sara Benet, han sido las encargadas de activar el botón que ha llenado de luz calles, plazas y 24 edificios relevantes. Después ha tenido lugar la inauguración oficial de la Fira de Comerç de Nadal, que permanecerá abierta hasta el lunes.

Foto de familia con las autoridades y la corte de honor. / Mediterráneo

“Encendemos mucho más que nuestras luces: encendemos la ilusión de un pueblo que quiere vivir la Navidad en la calle, en familia y apoyando a su comercio. Hemos diseñado una programación, con más de medio centenar de propuestas, que está pensada para que ningún almassorí se quede sin su plan navideño y para que Almassora respire la magia de estas fechas en cada rincón”, ha destacado Tormo.

Ambiente en la Fira de Comerç de Nadal. / Mediterráneo

“Queremos que nuestras calles se llenen de vida y luzcan especiales y, para ello, nuestros comercios tienen un papel fundamental ya que son esenciales para la dinamización del municipio”, ha resaltado la alcaldesa.

Por su parte, la concejala de Comercio ha recordado que esta feria es “una oportunidad magnífica para acercar al público la amplia oferta de nuestro comercio local y para convertir Almassora en un punto de encuentro familiar, lleno de ambiente, talleres y propuestas para todos”.

Tormo, Rovira, reina y damas en uno de los puestos del mercadillo navideño. / Mediterráneo

La Fira de Comerç de Nadal cuenta con una docena de expositores de diferentes sectores y un completo programa de actividades durante el fin de semana.

Programación de la Fira de Comerç de Nadal. / Mediterráneo

Programación para este sábado

El sábado arrancará con la actividad Mercachef, cocina de galletas de Navidad, a las 10.30 horas, en el mercado municipal. Este divertido showcooking, que está dirigido al público infantil de 4 a 12 años, es totalmente gratuito, pero se requiere inscripción previa en la página web municipal, dentro del apartado de inscripción de actividades, o a través del teléfono 964 560 001, extensión 2033.

A las 11.00 horas, habrá un taller de centros de flores, a cargo de la floristería Om Blanc, donde también se requiere inscripción previa a través de los canales anteriores. Al igual que para el taller infantil de manualidades de navidad, a cargo de Meraki, previsto a las 17.30.

Durante toda la tarde del sábado los más pequeños podrán disfrutar de juegos infantiles.

A las 18.30 horas, la nota musical, con villancicos como banda sonora, vendrá de la mano del Cor Veus d’Almassora (Coro de las Hermanas de la Consolación).

Programación para este domingo

El domingo, a las 11.00 horas, se ha programado un taller de coronas de flores a cargo de la floristería Un món de flors donde los asistentes también deben apuntarse antes como al taller de manualidades infantiles a cargo de Petite Chloé, que tendrá lugar a las 17.30.

A las 18.00 horas, se celebrará la actuación de Trobadorets y, a las 19.30, actuará el grupo Combo MAM de la Escuela de Música Mestre Agut Manrique.

El lunes, de 10.30 a 12.30, habrá talleres y juegos infantiles. Además, a las 10.30 horas, se podrá participar en un taller de estética que impartirá Patricia Torres y que también requiere de inscripción previa.

A las 12.30 horas, se sortearán flores de Navidad.

Horario

El horario de la feria será el sábado y el domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas; y el lunes, de 10.00 a 13.00 horas.

El encendido de luces y la Fira de Comerç de Nadal marcarán el inicio de una programación navideña con actuaciones, cuentacuentos, conciertos corales, talleres creativos, monólogos, audiciones, deliciosos showcookings, propuestas circenses y teatrales que llenarán la Casa de la Cultura y otros espacios municipales.