Orpesa inaugura su mercadillo navideño con 71 casetas, tres escenarios y decoración circense

El mercadillo navideño de Orpesa ha quedado inaugurado este viernes 5 de diciembre en un ambiente plenamente festivo. Las 71 casetas instaladas para esta edición han abierto sus puertas con gran afluencia de público desde primera hora, en un recinto cuidadosamente decorado donde destacan figuras navideñas, estructuras luminosas, ambientación circense y un entorno pensado para que visitantes y familias disfruten del puente de la Inmaculada.

Inauguración del mercadillo navideño de Orpesa / Eva Bellido

La apertura ha estado presidida por el alcalde, Rafael Albert, y la vicealcaldesa y concejala responsable del mercadillo, Araceli de Moya, acompañados por otros ediles de la corporación, así como por las reinas y damas de las fiestas, que han recorrido la plaza Mayor y todo el recorrido saludando a los comerciantes y asociaciones participantes.

Las casetas muestran un amplio abanico de productos que van desde centros de mesa, belenes y decoración artesanal hasta prendas textiles, detalles navideños y obsequios para todas las edades. Tampoco faltan los dulces típicos, productos de alimentación y, cómo no, los churros con chocolate caliente, que ya forman parte del recorrido habitual del mercadillo.

La ambientación cuenta con numerosos puntos decorativos inspirados en la Navidad y el mundo del circo, como grandes estructuras luminosas, animales ornamentales y escenas tematizadas que se integran en la plaza. En la zona de atracciones destaca un trineo de Papá Noel tipo trenecito, una de las novedades para los más pequeños, junto al espacio infantil ‘Le Village de Noël’, donde predominan figuras, colores vivos y elementos que evocan un poblado navideño.

Tres escenarios y actividades simultáneas

La edición de este año incorpora tres escenarios activos durante todo el puente. El principal se encuentra en la plaza Mayor; otro se ubica en la zona de la Biblioteca para reforzar la actividad hostelera; y un tercer espacio en la calle Doctor Clará acoge actuaciones y talleres impulsados por los colegios, el AMPA y el Instituto, creando un circuito que distribuye la animación por distintas áreas del casco urbano.

Durante la inauguración, Araceli de Moya destacó que “no queda un resquicio. Tenemos varias actividades incluso a la vez. Hemos intentado hacer tres zonas diferentes, con tres escenarios, para generar un ambiente muy navideño y muy de fiesta”. La edil explicó que este año se ha pensado especialmente en las familias: “Hay varios talleres infantiles, pinta-caras, decoración y un espectáculo que va a gustar muchísimo, que es el musical de Frozen, el domingo en la plaza Mayor. También contamos con la colaboración de las carrozas de Magic World”.

Por su parte, el alcalde, Rafael Albert, subrayó el impacto positivo que el mercadillo tiene cada año en el municipio: “Es un orgullo el mercado que tenemos. Este año contamos con más casetas que nunca. Hoy es día de trabajo y ya se veía el ambiente antes de la inauguración. Pensando que el lunes es festivo y que el puente es muy grande, vendrá gente de Madrid y de muchas capitales, y no se podrá ni caminar”. Albert recordó que la programación del puente busca “atraer a la gente a la costa con actividades para que el pueblo aproveche la afluencia. De hecho, las reservas que se han hecho estos días casi completan todos los alojamientos”.

Con todo ello, Orpesa inicia oficialmente el puente de diciembre con una edición ampliada, más espacios de actividad y una oferta diseñada para dinamizar el comercio local y anticipar la llegada de la Navidad en un ambiente cargado de color, música y tradición.