De vertedero a oasis verde: así se ha creado un laberinto ecológico en Castellón

La clausura del programa T’Avalem 2023, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, ha incluido la inauguración del Laberinto Vegetal Ecológico, una de las actuaciones más relevantes desarrolladas durante el proyecto. Se trata de un espacio sostenible diseñado y ejecutado íntegramente por el alumnado de los tres certificados de profesionalidad participantes: Agricultura Ecológica, Albañilería y Comercio.

El acto contó con la presencia del alcalde de Nules, David García; el director territorial de Empleo y LABORA, José Luis Chiva; la concejala de Políticas de Empleo, Rosa Ventura; la jefa de servicio de LABORA, Rosario Tena; así como miembros de la corporación municipal y representantes de otros programas formativos que quisieron conocer de primera mano el resultado final.

Con esta inauguración, el Ayuntamiento de Nules suma un nuevo espacio público que combina sostenibilidad, naturaleza y aprendizaje comunitario, fruto del trabajo conjunto del alumnado y del equipo docente de T’Avalem 2023.

De un terreno degradado a un ecosistema vivo

El Laberinto Vegetal se ha construido sobre una zona que inicialmente presentaba un estado muy degradado y cubierta de piedras. El alumnado de Agricultura Ecológica ha llevado a cabo un trabajo integral que ha incluido:

Desbroce, limpieza y retirada manual y mecánica de piedras y restos vegetales.

Labores básicas del suelo: cavado, volteo, aireación y nivelación.

Técnicas de conservación para evitar la erosión y mejorar la estructura del terreno.

Enriquecimiento del suelo con compost y análisis básicos de textura y humedad.

Además, los estudiantes han aplicado manejo ecológico de cultivos, desde la selección de especies sostenibles adaptadas al clima local hasta la implantación de riego eficiente, control biológico de plagas, acolchado, podas y recolección de material vegetal siguiendo criterios ecológicos.

Participantes y autoridades en la clausura del programa de ocupación. / Mediterráneo

Un diseño sostenible y colaborativo

El trabajo práctico ha incluido la planificación del recorrido del laberinto, la distribución de las zonas verdes, la incorporación de microhábitats y criterios de biodiversidad, así como el uso de especies autóctonas o naturalizadas para reducir insumos externos y favorecer la fauna auxiliar.

El proyecto también ha implicado la colaboración entre módulos.El alumnado de Albañilería ha construido la zona de picnic y distintos elementos de apoyo mediante técnicas de hormigonado, compactación de gravas y mobiliario urbano, completando así el uso del espacio.

Por su parte, el alumnado de Comercio ha diseñado una campaña de difusión vinculada al comercio local, que incluye una promoción virtual para dar a conocer el Laberinto Ecológico y dinamizar la actividad comercial del municipio. La propuesta contempla una “entrada simbólica” asociada al consumo en establecimientos locales, además del diseño completo de la campaña.