Benicarló inaugura su Feria de Navidad y la Casa de Papá Noel

Benicarló ofrece este puente dos propuestas para toda la familia: el recinto de la Feria de Navidad en la plaza San Bartolomé y la Casa de Papá Noel en el edificio Gótico.

La reina y damas visitaron el mercadillo de Navidad. / Alba Boix

La feria cuenta con decenas de puestos con productos típicos, artesanía, moda, regalos y estands de asociaciones locales. La Fira de Nadal estará abierta hasta este lunes y contará con música en directo y animación navideña.

Casa de Papá Noel

Los niños y niñas de Benicarló hicieron cola desde primera hora de la mañana del sábado para visitar la Casa de Papá Noel. Allí, los elfos y ayudantes les atendieron y acompañaron hasta el segundo piso del edificio gótico, donde les esperaba Santa Claus. La casa abrirá sus puertas también este domingo de 11.00 a 14.00h y de 17.00 a 20.00h.

“Se trata de una actividad gratuita y especialmente pensada para los más pequeños, que se ha consolidado como uno de los atractivos más esperados”, apuntan desde el consistorio, añadiendo que los niños y niñas pueden aprovechar para entregar sus cartas.

'Vaiana'

Este domingo llegará a Benicarló un espectáculo para toda la familia. Vaiana, en el auditorio Pedro Mercader, ofrecerá dos pases, uno a las 12.00 y otro a las 17.00, y el precio de la entrada será de 3 euros.