Ya hay fecha para abrir el segundo ecoparque más grande de Castellón: 3.000 m² y un sistema pionero de reutilización de residuos

Benicarló dará un salto cualitativo en la gestión de residuos con la apertura, prevista para abril de 2026, del que será el segundo ecoparque más grande de la provincia de Castellón. Las obras, que avanzan "a buen ritmo" según el Consorcio de Residuos C1, permitirán que la ciudad disponga de unas instalaciones de referencia tanto por tamaño como por innovación en la preparación para la reutilización.

El gerente del consorcio, Joan Piquer, destacó durante su visita a las obras la envergadura del proyecto: “Hemos visitado las obras del nuevo ecoparque fijo de Benicarló, de tipo D, que supone una inversión del consorcio de unos 900.000 euros. El terreno tiene más de 3.000 metros cuadrados de superficie, que duplicará la superficie del anterior”.

Foto de familia de la visita a las obras. / Alba Boix

Esta ampliación permitirá, según explicó, “duplicar también la capacidad de recogida separada y de reciclaje a través de este incremento de superficie, lo cual facilitará a vecinos, vecinas y pymes venir a reciclar a esta nueva instalación”.

Módulo específico preparado para reutilizar desechos

Una de las principales novedades será la incorporación, por primera vez en la provincia, de un módulo específico preparado para la reutilización de desechos. Piquer subraya que este espacio está pensado “para que aquellas personas que quieran aportar elementos que aún no sean un residuo, como un libro o un juguete, que se pueda reincorporar y tener una segunda vida, puedan depositarlo en este espacio separado para que otra persona pueda venir y llevárselo”. Además, el sistema informático documentará cada entrega para que compute dentro de los objetivos europeos de reutilización.

El responsable del consorcio asegura que se trata de una inversión “muy trabajada en el consorcio desde hace años y es una obra que ya se ha hecho realidad”. La empresa M. I J. Grúas S.A, de Lleida, es la encargada de ejecutar los trabajos, que han continuado “a buen ritmo a pesar de que nos han cogido las dos danas”.

Los trabajos avanzan "a buen ritmo". / Alba Boix

Junto a la rambla de Cervera

La adjudicación de las obras se produjo el pasado mes de junio y las instalaciones están ubicadas junto a la rambla de Cervera, en la parcela entre el cementerio municipal y la fábrica IFF, en el camino de En Cobert.

Según las previsiones, la infraestructura podría estar completada “a finales del mes de marzo o a principios de abril”. Piquer no duda en calificarla “por su tamaño y por ser el más nuevo, podríamos estar hablando del mejor ecoparque del consorcio”.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Medio Ambiente, Vicent Prats, celebró la noticia y valoró positivamente el impacto que tendrá la nueva infraestructura. “Desde la concejalía agradecemos al consorcio esta mejora que duplica el tamaño y la capacidad del ecoparque. Esto es una mejora para la ciudadanía debido a las anteriores limitaciones que teníamos”. Prats considera que la infraestructura supone “un gran avance para Benicarló y alrededores”.

Sellado del vertedero

El concejal también quiso agradecer a la Generalitat su apoyo en materia medioambiental con la futura actuación de sellado del antiguo vertedero, “que ya está en fase de licitación, cuya inversión asciende a 3,7 millones de euros”.

Con la incorporación de este nuevo ecoparque, Benicarló se posiciona como un municipio pionero en la reutilización, el reciclaje y la gestión eficiente de residuos, reforzando así su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular.