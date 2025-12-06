Infraestructuras deportivas
Burriana elimina las goteras del campo de fútbol Joan Baptista Planelles
El Ayuntamiento acomete las obras de impermeabilización de estas instalaciones deportivas con una inversión de 5.000 euros
La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Burriana sigue avanzando en la puesta a punto de las instalaciones deportivas municipales con el inicio de los trabajos de impermeabilización en el campo de fútbol Joan Baptista Planelles. La actuación, destinada principalmente a eliminar goteras y reparar daños estructurales menores, responde al compromiso del consistorio por mejorar la calidad y seguridad de los espacios utilizados por los clubs y la ciudadanía «ante la falta evidente de un mantenimiento adecuado durante los últimos años», según indicaron desde el consistorio.
Las obras de impermeabilización se centran en tres puntos críticos de la instalación: el palco, el vestuario del primer equipo y la zona del cuarto de calderas.
Como complemento a esta intervención, repararán el pladur dañado, tanto en el interior del palco como en las zonas exteriores colindantes. Esta intervención «es necesaria para garantizar la seguridad de los espectadores y evitar cualquier riesgo derivado del deterioro de la estructura», explicaron.
A estas mejoras en las cubiertas se suma la reparación integral del sistema eléctrico del vestuario. En total, el área de Deportes del consistorio burrianense destina alrededor de 5.000 euros a esta actuación en el campo de fútbol.
Precedentes
Estos trabajos siguen la estrategia que el equipo de gobierno municipal ya ha aplicado en otras infraestructuras deportivas, como son el Trinquet, el pabellón de baloncesto o el de fútbol sala de La Bosca, apostando por «un esfuerzo económico relevante en apenas dos y medio de legislatura por modernizar y dignificar los espacios deportivos», señalaron.
El concejal de Deportes, Fran Capdevila, sostiene: «Vamos a poner al día todas nuestras instalaciones deportivas y situarlas al nivel que Burriana merece. Con este equipo de gobierno, las goteras solo tienen un destino: el banquillo. Y, con esta inversión, no solo reparamos daños, sino que garantizamos la seguridad y la comodidad de nuestros deportistas y aficionados», afirmó el edil.
