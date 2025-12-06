Burriana ilumina su mágica Navidad e inaugura su Fira del Comerç de Nadal

La Plaza El Pla de Burriana se ha convertido en el epicentro del espíritu navideño con la inauguración este sábado a mediodía de la Fira del Comerç de Nadal 2025, para más tarde dar paso al tradicional encendido de luces que marcan el inicio oficial de las fiestas.

El evento ha contado con la participación de las Reinas Falleras de 2026, Laura Sendra y Ana Olivas, quienes han encendido el árbol que ha sido totalmente renovado para esta Navidad junto al resto de las luminarias decorativas y edificios municipales que adornarán la ciudad durante estas fechas.

Un encendido lleno de tradición

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, acompañado por la concejal de Fiestas, Paloma Boix, junto a miembros de la Corporación Municipal, han asistido al encendido.

El encendido navideño en Burriana, este sábado. / Mediterráneo

Monferrer ha subrayado que “la Navidad es un momento especial para reunirnos en familia, disfrutar de nuestras tradiciones y apoyar a nuestros comercios de proximidad".

Comercio de proximidad

Con el encendido navideño y la inauguración de la Fira del Comerç de Nadal 2025, Burriana se prepara para vivir unas fiestas inolvidables con una programación pensando en las familias y en los más pequeños, con espectáculos de magia, música y gastronomía.

Estas actividades combinan innovación, tradición, cultura y solidaridad en un ambiente mágico lleno de luz.