El Club Rotary La Vall estrenará su himno en el Concierto de Año Nuevo

En los salones de la Caja Rural La Vall- Restaurant Monpiedra de la Vall d'Uixó ha tenido lugar este sábado la presentacion del Concierto de Año Nuevo del Club Rotary La Vall para los medios de comunicacion.

El presidente del Club, Jose Luis Jarque, ha manifestado la ilusion por este evento que cuanta con dos novedades de especial significación.

Un himno muy especial

Por un lado, el estreno en ese recital del himno del Club Rotary, cuya composicion está a cargo de los maestros Daniel Moliner y Jose Vicente Ramón Segarra. El primero de ellos ha dado una breve pincelada, reservando para el dia del cincierto el estreno de una pieza musical que hace historia en el club vallero al cumplir los veinte años de su fundación.

El maestro Jose Vicente Ramón Segarra ha dado unas pinceladas del concierto, que hará homenaje a Johan Strauss II, abordando piezas de este gran autor con alguna sororesa de canto y baile durante su interpretación.

Cartel con sello rotario

El cartel es obra del también rotario Israel Martinez, que es el primero de una serie que irá construyendo un conjunto que marcará lo que es el presente y futuro de un evento musical de primer orden consolidado en la Vall de forma definitiva.

Entradas ya a la venta

El presidente Jose Luis Jarque ha explicado que se van a poner a la venta ya las entradas del concierto en tres establecimientos colaboradores: Restaurante Monpiedra, Electrodomesticos Bartolomé y Gestoría Mangriñan, de la Vall d'Uixó. No habrá por tanto venta de entradas en el Auditorio este año, por razones técnicas ajenas al club .

Se espera la asistencia de más de 800 personas, en un dia que se prevé de especial relevancia para el Rotary local.

Jarque invita a toda la población de La Vall y comarca a asistir a este bonito evento, cuyo beneficio se dedicará, como suele ser habitual, a algún proyecto de caracter social y solidario cumpliendo con los fines de Rotary.