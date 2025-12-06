El mercado ambulante de Moncofa vuelve un mes después bajo mínimos

Un mes después de paralizarse por parte de los vendedores la celebración del mercado ambulante de invierno en la playa de Moncofa, este sábado se han instalado unos veinte puestos de venta, sobre todo de alimentación, así como flores y ferretería, calzado, etc. De ropa solo montaron tres vendedores.

La situación sigue enquistada, pero aunque los comerciantes mantienen que el nuevo espacio no es idóneo, parte de ellos optaron por montar en unas fechas tan cercanas a la Navidad porque las ventas ya no se recuperarán.

El alcalde, Wences Alós, comprobó que el mercado estaba ambientado y espera que los más de cien puestos que no han montado este sábado den el paso el próximo fin de semana, ya que si están seis sin montar, automáticamente pierden el sitio.