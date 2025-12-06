Una muestra temporal imperdible para los amantes de la cerámica en Onda
La exposición reúne adquisiciones recientes de los siglos XVIII, XIX y XX procedentes de destacadas fábricas y autores locales
La Casa de Dalt de Onda ha inaugurado la exposición Nuevas adquisiciones de cerámica antigua, organizada por la Fundación Gorriz-Beltrán con la colaboración del Ayuntamiento de Onda. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 27 de diciembre y reúne algunas de las piezas más relevantes incorporadas durante este año a la colección.
Durante la visita, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha puesto en valor la importancia del patrimonio cerámico local: “La cerámica es una de las señas de identidad más preciadas de Onda”. “Estas nuevas adquisiciones contribuyen a preservar y difundir un legado cultural que forma parte de nuestra historia y que genera orgullo entre generaciones de ondenses”, ha añadido.
Tres siglos de historia cerámica
La exposición incluye piezas de finales del siglo XVIII e inicios del XIX procedentes de la histórica fábrica de M. Guinot, conocida posteriormente como La Esperanza. El recorrido permite apreciar también más de 25 platos de Onda del siglo XIX, decorados con motivos florales, geométricos y ornamentales; así como más de 30 platos de Ribesalbes del mismo periodo.
La muestra incorpora, además, una veintena de piezas de la fábrica La Campana, entre las que destaca un botijo policromado de gran valor artesanal, y un notable mural de azulejería valenciana de la primera mitad del siglo XIX que representa una escena de caza.
El discurso expositivo se completa con diversas piezas de los años 50 del reconocido ceramista ondense Manolo Safont, entre ellas azulejos en serie y cuatro cuadros de especial interés artístico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
- Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
- Pedra a pedra: la construcción que los niños de un pueblo de Castellón han convertido en historia
- Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
- Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar
- Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: 'es nuestro símbolo
- Vía libre para construir una ronda en un pueblo de Castellón: camiones y coches ya no pasarán por en medio del casco urbano
- El boicot antitaurino que encendió a un pueblo de Castellón cumple 10 años y lo celebran con seis 'bous embolats'