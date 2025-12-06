Una muestra temporal imperdible para los amantes de la cerámica en Onda

La Casa de Dalt de Onda ha inaugurado la exposición Nuevas adquisiciones de cerámica antigua, organizada por la Fundación Gorriz-Beltrán con la colaboración del Ayuntamiento de Onda. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 27 de diciembre y reúne algunas de las piezas más relevantes incorporadas durante este año a la colección.

Durante la visita, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha puesto en valor la importancia del patrimonio cerámico local: “La cerámica es una de las señas de identidad más preciadas de Onda”. “Estas nuevas adquisiciones contribuyen a preservar y difundir un legado cultural que forma parte de nuestra historia y que genera orgullo entre generaciones de ondenses”, ha añadido.

Tres siglos de historia cerámica

La exposición incluye piezas de finales del siglo XVIII e inicios del XIX procedentes de la histórica fábrica de M. Guinot, conocida posteriormente como La Esperanza. El recorrido permite apreciar también más de 25 platos de Onda del siglo XIX, decorados con motivos florales, geométricos y ornamentales; así como más de 30 platos de Ribesalbes del mismo periodo.

La muestra incorpora, además, una veintena de piezas de la fábrica La Campana, entre las que destaca un botijo policromado de gran valor artesanal, y un notable mural de azulejería valenciana de la primera mitad del siglo XIX que representa una escena de caza.

El discurso expositivo se completa con diversas piezas de los años 50 del reconocido ceramista ondense Manolo Safont, entre ellas azulejos en serie y cuatro cuadros de especial interés artístico.