Un pueblo de Castellón renueva su red de agua 46 años después

El que la sigue, la consigue. El refranero español pone en suerte expresiones que reconocen que no hay obstáculo que el tesón y el empeño no sean capaces de superar. La obstinación de pueblos pequeños, como el de Espadilla, que han llegado hasta Europa para conseguir sus objetivos.

En concreto, la renovación de la red de agua potable, que cuenta con 46 años de antigüedad, gracia a una subvención de 116.596,27 euros de la Unión Europea.

Vicente Domingo Silvestre, alcalde de Espadilla, explica que inició hace más de un año una cruzada y no se detuvo. «Nos han hecho sudar sangre, pero Europa nos va a pagar la reparación de la red de abastecimiento de la zona alta del pueblo. Porque por más obstáculos que hemos encontrado en el camino, al final lo hemos logrado».

En octubre del pasado año, cuando el Ayuntamiento de Espadilla se planteó optar a unas ayudas de la Conselleria de Agricultura, no pensó su alcalde «que el proceso fuera tan duro para un pueblo como el mío que, con 84 habitantes, disfruta de recursos más bien limitados». Aquí actuó el empeño y la voluntad del primer edil, que aun sin cobrar por su trabajo, pone su amor y pasión por su pueblo «para conseguir lo que merece». Y así se obró el milagro.

Espadilla recibirá una subvención de 116.596,27 euros de Europa que, junto a poco más de 25.000 euros de fondos propios del consistorio, permitirán renovar la red de abastecimiento de la zona alta del pueblo que data de 1979 y presentaba muchas fugas y pérdidas «de un agua que no podemos malgastar», explica el munícipe.

Cuatro resoluciones

Silvestre recuerda: «Hemos superado obstáculos, hasta cuatro resoluciones en contra, pero no nos hemos amilanado. Y las hemos superado. Ahora estamos en trámites para hacer las últimas gestiones administrativas y garantizar que, antes del verano de 2026, esta red de abastecimiento de agua potable se renueva. Nosotros vamos a seguir haciendo milagros porque Espadilla lo merece». Y «aunque no ha sido fácil», expone el alcalde, «no voy a renunciar a lo que mi pueblo también tiene derecho a obtener, aunque nos toque llamar a las puertas de Europa», concluyó el primer edil.