Un día repleto de actividades en el mercado navideño de Almassora... y continúan este domingo y lunes

La Fira de Comerç de Nadal de Almassora ofrece este sábado una intensa programación dirigida a las familias, que desde primera hora de la mañana se han acercado al mercado municipal para participar en el showcooking infantil Mercachef, una actividad gratuita donde niños y niñas de entre 4 y 12 años han elaborado sus propias galletas navideñas.

También ha tenido lugar el taller de centros de flores impartido por la floristería Om Blanc, donde los participantes han podido disfrutar de la mejor decoración navideña. Por la tarde, a las 17.30 horas, los más pequeños podrán seguir disfrutando de la creatividad en el taller infantil de manualidades navideñas a cargo de Meraki.

Apoyo al comercio local

La concejala de Comercio, Silvana Rovira, ha animado a todos los almassorins a acercarse a la feria y disfrutar de la amplia programación diseñada pensando en todos los públicos, así como de la docena de expositores, todos ellos comercios locales, que ofrecen sus productos justo en unas fechas tan señaladas donde los regalos cobran especial protagonismo.

Además, durante toda la tarde del sábado la feria ofrecerá diferentes juegos infantiles en la zona de actividades, donde las familias podrán disfrutar del ambiente navideño y del comercio local.

La jornada culminará, a las 18.30 horas, con un ambiente muy especial gracias a la actuación del Cor Veus d’Almassora, que interpretará villancicos tradicionales y pondrá el toque musical a la tarde.

Domingo y lunes: más talleres y música

La programación continuará el domingo, a partir de las 11.00 horas, con un taller de coronas de flores ofrecido por la floristería Un món de flors, seguido del taller infantil de manualidades de Petite Chloé, previsto a las 17.30 horas.

Por la tarde, la música volverá a ser protagonista con Trobadorets, a las 18.00 horas, y Combo MAM, de la Escuela de Música Mestre Agut Manrique, a las 19.30 horas.

El lunes, último día de feria, la programación matinal incluirá talleres y juegos infantiles de 10.30 a 12.30 horas. A la misma hora empezará un taller de estética impartido por Patricia Torres, también con inscripción previa.

A las 12.30 horas, se celebrará el tradicional sorteo de flores de Navidad, que pondrá el broche final a esta edición de la feria.