Prevención de incendios
Vinaròs adapta los paelleros de la ermita
El Ayuntamiento invierte 19.179 euros en esta actuación
El Ayuntamiento de Vinaròs, a través de la concejalía de Medio Ambiente, ha mejorado la seguridad contra los incendios de los paelleros del Santuario de la Misericordia, con la adaptación del espacio para cumplir con la normativa técnica de aplicación a las edificaciones o construcciones con puntos de fuego que se encuentran a menos de 500 metros de suelo forestal, como es el caso. Los trabajos han contado con una inversión que asciende a 19.179 euros
El concejal de Medio Ambiente, Agustín Molinero, explicó que las obras se han ejecutado teniendo en cuenta que los paelleros están en la ermita, declarada como Bien de Relevancia Local, y el Puig de la Misericòrdia, declarado Paraje Natural, y que por lo tanto, se han atendido las consideraciones de la Conselleria de Cultura para que la obra se integre con el estilo arquitectónico del Santuario, garantizando la correcta funcionalidad de los paelleros adaptados a la normativa, al mismo tiempo que se respeta el patrimonio histórico.
Permiso
Por otro lado, Molinero comentó que a partir del próximo martes 9 de diciembre se podrá solicitar de nuevo el permiso para el uso de los paelleros. En este sentido, recordaba que se trata de una instalación muy utilizada por los vecinos, asociaciones y entidades que quieren disfrutar de una comida de hermandad y del entorno natural de la emblemática ermita de Vinaròs.
