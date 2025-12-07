Almassora disfruta de la Fira de Comerç de Nadal en un domingo repleto de creatividad y música para toda la familia

La Fira de Comerç de Nadal de Almassora brindó este domingo una completa agenda de propuestas familiares. La jornada arrancó con un taller de coronas de flores impartido por Un món de flors, en el que las personas participantes han podido crear sus propias decoraciones navideñas en un ambiente festivo y participativo.

Una de las actividades del domingo. / Mediterráneo

Esta tarde, a las 17.30 horas, los más pequeños pudieron disfrutar del taller de manualidades navideñas de Petite Chloé. A las 18.00 horas, llegó uno de los momentos más animados del día con la actuación de Trobadorets, que llenó la feria de música, ritmo y entretenimiento. La programación dominical concluyó, a las 19.30 horas, con el concierto del Combo MAM de la Escuela de Música Mestre Agut Manrique.

“La feria se ha consolidado"

La concejala de Comercio, Silvana Rovira, destacó el ambiente «dinámico, familiar y muy especial» que está viviendo la feria durante todo el fin de semana. «Estamos muy ilusionados de ver cómo la Fira de Comerç de Nadal se ha consolidado como un gran punto de encuentro», señaló la edila.

«Invitamos a todos los almassorins a disfrutar de la feria, a participar en los talleres y actuaciones y, sobre todo, a apoyar al comercio local. Cada compra realizada en la feria es un impulso directo para nuestros negocios y para el tejido económico de Almassora»,señaló Rovira.

Último día: lunes lleno de actividades

Este lunes, último día de feria, habrá talleres y juegos infantiles de 10.30 a 12.30 horas. A la misma hora comenzará un taller de estética impartido por Patricia Torres.