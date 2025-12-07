Castellnovo culmina la reforma del Hogar del Jubilado y Pensionista

El Ayuntamiento de Castellnovo anunció la finalización de las obras de reforma integral del Hogar de la Persona Jubilada y Pensionista, un proyecto impulsado para mejorar este espacio social y garantizar su adecuación a las necesidades de las personas mayores del municipio.

Ahorro para las arcas municipales

Aunque la actuación estaba inicialmente prevista para ejecutarse con fondos propios, la gestión realizada por el equipo de gobierno permitió obtener una ayuda de 100.000 euros, otorgada por la Generalitat valenciana a través del Programa PEPAC 2023-2027, lo que ha supuesto un importante ahorro para las arcas públicas, reduciendo de manera significativa la aportación municipal prevista.

Las actuaciones realizadas han modernizado las instalaciones y mejorado la accesibilidad, creando un entorno óptimo para la convivencia y para el desarrollo de actividades sociales dirigidas a las personas mayores del municipio.

“Un ejemplo de gestión eficiente”

El alcalde, Antonio López, destacó que este proyecto «demuestra la importancia de una gestión eficiente». Así, subrayó:«Haber logrado esta ayuda nos permite destinar recursos municipales a otras prioridades sin renunciar a mejorar nuestros servicios públicos», explicó el primer edil.

El Ayuntamiento invita a todos los vecinos a participar en el acto oficial de inauguración, que se celebrará el próximo jueves 11 de diciembre a las 19.00 horas.