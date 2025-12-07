La cantera de veterinarios y jinetes que no sabías que hay en un complejo único en Castellón

Aunque tal vez muchos no lo sepan, Segorbe es sede universitaria desde hace aproximadamente un año de la mano de la Universidad Católica de Valencia (UCV).

Fue el pasado curso cuando el Centro Deportivo Universitario de Grandes Animales entró en funcionamiento, lo que permitió que el Centro Hípico de la capital del Alto Palancia gozara de una segunda vida, tras varios años cerrado, al reconvertirse en el primer campus de prácticas de veterinaria de la Comunitat y acoger a los cientos de alumnos de este grado de la UCV que se forman in situ en contacto con los caballos.

Aspecto exterior del Centro Hípico de Segorbe, que ahora es sede universitaria de la UCV. / Mediterráneo

Desde la UCV reivindican que el centro ha cerrado su primer año "con un balance muy positivo y una buena acogida por parte de los alumnos". El Grado en Veterinaria que ofrece cuenta actualmente con unos 700 estudiantes y en todos los cursos hay asignaturas que incluyen prácticas con equinos, por lo que eso hace que "prácticamente todos los alumnos de esta carrera pasen de forma recurrente" por las instalaciones de Segorbe para realizar su formación práctica durante todo el año.

Escuela Nacional de Equitación

Como ya publicó este periódico, la particularidad de este recinto pionero es que aúna una triple vertiente al combinar docencia, asistencia y deporte, ya que forma a futuros grandes veterinarios y a futuros jinetes al mismo tiempo.

Además de la Universidad Católica de Valencia, que guía y preparan a los alumnos para que se conviertan en expertos en el cuidado de grandes animales a través de una formación práctica y personalizada, otra institución que hace uso de las instalaciones es la Escuela Nacional de Equitación (ENE), que también desarrolla parte de su formación en el mismo emplazamiento fruto del convenio que firmaron ambas entidades.

La ENE ofrece formación académica deportiva en el Centro Hípico de Segorbe gracias al acuerdo con la UCV. / Escuela Nacional de Equitación (ENE)

Bajo el lema Preparando a los futuros campeones desde el inicio, la ENE imparte clases y enseña a futuros jinetes desde Segorbe. De hecho, ha anunciado recientemente nuevas convocatorias para las formaciones de técnico deportivo, monitor o máster universitario en equitación y jinete profesional.

Un hospital en camino

De esa tríada de funciones que ofrece el centro, la actividad asistencial es la que falta por llegar, pero se implementará a corto plazo. Las obras para construir el hospital veterinario acabaron en julio y ahora la UCV se encuentra en la fase de equipamiento y puesta a punto para garantizar que el servicio arranque en las mejores condiciones.

La previsión, apuntan desde la universidad, es "abrir al público entre febrero y marzo", aunque ya están realizando cirugías piloto con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de todas las áreas.

La previsión es que el hospital entre en funcionamiento entre febrero y marzo. / Universidad Católica de Valencia (UCV)

El hospital, dirigido tanto a los caballos y grandes animales alojados en las instalaciones de Segorbe como a aquellos otros ajenos al centro que requieran de atención asistencial, cuenta con un quirófano totalmente equipado, dos salas de exploración, una sala de diagnóstico por imagen, un laboratorio, así como espacios de hospitalización general y hospitalización de infecciosos. Además, dispone de dos pistas de trabajo (una exterior y otra cubierta) que complementan la actividad clínica y docente.

La finalidad del centro es consolidarse como un referente en la Comunitat Valenciana, ofreciendo un catálogo de servicios amplio y accesible para propietarios y aficionados al mundo equino.

Otra foto del hospital veterinario. / Universidad Católica de Valencia (UCV)

Firma del convenio

Fue en febrero de 2023 cuando Segorbe se convirtió oficialmente en el octavo campus de la UCV tras la firma del convenio en el centro hípico. Un acto, presidido por la alcaldesa, Mª Carmen Climent; y el rector, José Manuel Pagán, en el que el Ayuntamiento entregó las llaves a la universidad para transformar un recinto en desuso en un enclave único a nivel autonómico al conjugar el uso docente, un uso asistencial con el hospital veterinario y un uso deportivo con organización de campeonatos y eventos.

Esa rúbrica fue el punto final a un proceso en el que el Ayuntamiento estuvo enfrascado un lustro para tratar de encontrar un nuevo uso al centro hípico. Tras la rescisión del contrato con la anterior concesionaria en el 2019, el Ayuntamiento estudió varias opciones para utilizar este complejo que pudieran dar una respuesta a los problemas de los titulares de caballos y aprovechar las instalaciones. Pero no fructificaron y se decantaron por habilitar el uso privativo del edificio para evitar que uno de los mejores centros hípicos de la Comunitat se perdiera.

El consistorio sacó a licitación la explotación de las instalaciones y la única candidatura que se presentó fue la de la UCV, con un proyecto que incluía una inversión de 1.436.929 euros y un canon anual de 8.000 euros.