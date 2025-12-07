Les Coves cierra su Fira de Nadal con mucho público y propuestas
La alcaldesa, Irma Povedano, resaltó la alta participación y el buen ambiente en la XXVIII Fira de Nadal, que ofreció catas de vino, talleres y actuaciones musicales para todas las edades.
La XXVIII Fira de Nadal de les Coves de Vinromà llenó esta población del mejor ambiente de estas fiestas durante el fin de semana.
Gran influencia
La alcaldesa, Irma Povedano, destacó «la gran presencia de público y la alta participación» en las diversas actividades programadas.
Así, el sábado destacaron el homenaje a Benjamí Barberà i Miralles y la presentación del libro sobre los molinos de harina hidráulicos. También se pudo participar en una cata de vinos y quesos de Tot de Poble y Mas de Rander y hubo tardeo.
Actividades
Ayer los más pequeños pudieron disfrutar con las canciones de Dani Miquel y por la tarde se realizó un taller para aprender a bailar la xumba, una danza tradicional recuperada.
Un nuevo tardeo con l’Associació Joventut Covarxina sirvió para poner el punto final.
