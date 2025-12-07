Moncofa homenajea a sus mayores
El Ayuntamiento reúne a 450 mayores en la comida de hermandad que tiene lugar en la carpa festiva de la localidad. «Los mayores son el alma de la historia de nuestra localidad», subraya la concejala del Mayor, María Teresa Alemany, quien destaca la importancia de «sus vivencias y experiencias».
El Ayuntamiento de Moncofa celebró ayer una comida de hermandad dirigida a las personas mayores del municipio, un encuentro que reunió a alrededor de 450 asistentes. La edición de este año presentó como novedad su ubicación, ya que por primera vez el acto tuvo lugar en la carpa festiva, instalada con motivo de las celebraciones navideñas.
Un menú especial y un ambiente de convivencia
El evento contó con un menú servido por el catering Brisamar, que ofreció un servicio adaptado a la gran afluencia de público.
Durante la jornada, los asistentes pudieron compartir un espacio de convivencia en un ambiente distendido. Después de la comida todos los presentes pudieron disfrutar de un espléndido baile.
Felicitación navideña del alcalde
El alcalde de Moncofa, Wences Alós, dirigió unas palabras a los presentes y aprovechó para felicitarles la Navidad.
Destacó además el papel que desempeñan los mayores en la vida social local.
La concejala ensalza a los mayores
Por su parte, la concejala del Mayor, María Teresa Alemany, que es la que ha estado al frente de la organización de esta celebración señaló que han «celebrado un evento donde nuestros mayores han compartido juntos momentos de encuentro y participación». «Quiero resaltar que los mayores son el alma de la historia de nuestra localidad, por ese motivo, el consistorio lleva muchos años celebrando un acontecimiento de estas características, que es como un homenaje, ya que todos ellos suman vivencias y experiencias dignas de ser escuchadas y recordadas», consideró Alemany.
Cabe destacar que la carpa festiva fue engalanada para la ocasión, con la anchura suficiente entre las mesas dispuestas, con la finalidad de que los comensales disfrutaran en todo momento. En el centro de la carpa se dejó un espacio para el baile.
