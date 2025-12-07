Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Bous al carrer'

Olocau embola seis toros en olor de multitudes en recuerdo del boicot antitaurino

Numerosos aficionados de la provincia y Teruel se suman al acto principal de las fiestas de Santa Lucía en el décimo aniversario de la protesta

Embolada en Olocau

Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Javier Ortí

Javier Ortí

Olocau del Rey

Olocau del Rey ha vuelto a convertirse este domingo en uno de los epicentros taurinos del interior de Castellón, en el marco de las fiestas de Santa Lucía. La localidad ha reunido a centenares de aficionados al bou al carrer llegados de toda la provincia y de numerosos municipios vecinos de Teruel, en unas fiestas que han destacado por la enorme participación y el excelente ambiente.

Seis toros embolados en Olocau

Seis toros embolados en Olocau

Ver galería

Seis toros embolados en Olocau / Javier Ortí

Las calles del municipio se han llenado desde primera hora con visitantes que se han desplazado expresamente para presenciar las sueltas y emboladas, en un año simbólico para Olocau, ya que la población sigue recibiendo un importante apoyo desde el recordado boicot del que ahora se cumplen diez años, cuando el municipio vio cuestionadas sus celebraciones taurinas. Lejos de debilitar la tradición, aquello reforzó la unión vecinal, que hoy sigue demostrando una defensa firme de sus festejos.

Emboladores

Uno de los momentos más esperados de este domingo han sido las emboladas de seis reses bravas, con un amplio y diverso elenco de cuadrillas. Han participado las emboladoras Un par de ovarios, los emboladores Por mis cojones y La Argolla, y emboladores de Fortanete, de Culla, el colectivo Passió pel Bou de Morella y el grupo de aficionados Juerguistas del plato hondo. Su implicación ha elevado el nivel del espectáculo y han sido muy aplaudidos.

Noticias relacionadas y más

Los vecinos subrayan el orgullo que sienten al ver que, año tras año, Olocau sigue convocando a aficionados de todo el territorio y manteniendo viva una de sus señas de identidad. Las fiestas, multitudinarias y con un ambiente de total convivencia, reafirman que la tradición del bou al carrer sigue latiendo con fuerza en la localidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents