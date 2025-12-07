Onda refuerza su red de protección social con más de 180 ayudas directas durante 2025
Apuesta del Ayuntamiento de la localidad por mejorar la vida de las personas en situación de vulnerabilidad
El Ayuntamiento de Onda ha cerrado el ejercicio 2025 consolidando su apuesta por una política social cercana y centrada en las personas. A lo largo del año, el consistorio ha impulsado un total de 186 ayudas directas destinadas a cubrir necesidades básicas y a apoyar a familias y vecinos que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.
El grueso de la inversión social se concentra en las 125 Ayudas de Primera Emergencia, que han supuesto un esfuerzo municipal de 117.597,30 euros para atender gastos urgentes e inaplazables. Junto a ellas, el Ayuntamiento ha aprobado 25 ayudas para familias monoparentales, con una dotación de 15.633 euros, y 36 ayudas dirigidas a vecinos con celiaquía, que suman 20.292,30 euros, destinadas a aliviar el coste añadido que supone una alimentación específica.
Vales de emergencia
Asimismo, se han habilitado 5.447,67 euros en vales de emergencia, una herramienta ágil que permite actuar con rapidez ante situaciones críticas y garantizar una respuesta inmediata a las necesidades básicas de las familias ondenses.
En este sentido, el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Onda, Óscar Valero, ha subrayado: “En Onda ningún vecino afronta solo una situación difícil”. “Cada euro que destinamos al bienestar social es una garantía de dignidad, seguridad y tranquilidad”, ha añadido. “Nuestro compromiso es claro: actuar con sensibilidad, rapidez y soluciones reales allí donde más falta hace”, ha manifestado.
Inversión social
El refuerzo de la inversión social va acompañado de la consolidación del SASEM de Onda, integrado en la red pública de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana. Este servicio municipal desempeña un papel clave en el acompañamiento a personas y familias que requieren atención especializada.
A través del SASEM se ofrece atención domiciliaria, prevención de crisis, apoyo terapéutico y formación para familias y cuidadores, garantizando un seguimiento continuo y profesional. Además, el Ayuntamiento impulsa talleres y actividades de integración social y laboral, como sesiones de cocina, deporte, habilidades sociales u orientación profesional, que contribuyen al desarrollo personal y favorecen la autonomía de los usuarios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
- Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
- Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
- Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar
- Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: 'es nuestro símbolo
- Pedra a pedra: la construcción que los niños de un pueblo de Castellón han convertido en historia
- Vía libre para construir una ronda en un pueblo de Castellón: camiones y coches ya no pasarán por en medio del casco urbano
- El boicot antitaurino que encendió a un pueblo de Castellón cumple 10 años y lo celebran con seis 'bous embolats'