Un pequeño municipio castellonense impulsa una gran ciudad deportiva de 55.000 m2

El Ayuntamiento de Sant Jordi aprobó en pleno por unanimidad los pliegos administrativos y el proyecto técnico para adjudicar la construcción de una gran ciudad deportiva en el municipio, cuya construcción está valorada en 3,3 millones de euros. La licitación se publicará la próxima semana.

El alcalde, Iván Sánchez, explicó que se trata de una concesión privada sobre unos terrenos públicos ubicados en el desarrollo urbanístico del campo de golf, «donde en su momento se reservaron dos parcelas de 55.000 y 45.000 m2 de suelo dotacional deportivo». El proyecto afectará a la más grande.

Según constará en las bases de licitación que se publicarán en los próximos días, se contempla la creación de «una gran explanada de más de 40.000 metros cuadrados de césped natural, con cabida para hasta cinco campos de fútbol, aunque con la previsión de que pueda plantearse la práctica de otras modalidades deportivas».

La ciudad temática planificada contará con vestuarios, oficinas, sala de audiovisuales e incluso un hospital fisioterapéutico, entre otros servicios complementarios, con el propósito de desarrollar programadas de intercambio y formación internacionales, al estilo de los que ya se desarrollan en el municipio del Baix Maestrat con estudiantes venidos de América.

Construcción y gestión

La licitación, como en cualquier otro proyecto de esta naturaleza, está abierta a las empresa que quiera postularse para desarrollar la iniciativa, que supone asumir la inversión de la construcción del complejo deportivo y su gestión por un periodo de 40 años. El alcalde asegura: «Al menos una empresa está interesada», concretamente la que realiza el actual programa deportivo de formación, de capital norteamericano.

Tras este avance legal y administrativo, Sánchez incide en la importancia que puede tener para la localidad y la comarca «un proyecto que si sale adelante, supondrá la creación de la primera ciudad deportiva privada de estas características de la provincia», sin contar con las de los equipos del Villarreal CF y el CD Castellón.

El Ayuntamiento se limita a ceder los terrenos por el periodo estipulado en la licitación y será la inversión privada la que hará el resto. Una apuesta que, según asegura el alcalde, ya ha tenido sus primeros efectos, cuando todavía se están dando los primeros pasos. «En cuanto se supo que existía el interés de crear esta ciudad deportiva, ya empezamos a recibir consultas sobre posibilidades de inversión de varias empresas, que han visto las posibilidades de negocio que puede generar». La previsión es que puedan recibirse a unos 150 estudiantes cada año, vinculados con la formación y la práctica deportiva.

Para Sánchez, este tipo de proyectos «generan más oportunidades de inversión» que benefician al conjunto de la población.

Panorámica Golf

El deporte entendido como una oportunidad de desarrollo y como polo de atracción de inversiones lleva ya algunos años dando sus frutos en este municipio, que en el año 2023 se posicionó entre los 25 pueblos pequeños más buscados por los extranjeros para quedarse a vivir, según la plataforma inmobiliaria Idealista, que señalaba el Panorámica Golf como su principal atractivo. Un proyecto urbanístico con 2,5 millones de m2,de los cuales 900.000 son el campo de golf y el resto, urbanizaciones y viviendas unifamiliares.

El Ayuntamiento confía en que esta nueva iniciativa sea otro revulsivo en la misma línea de colaboración público/privada.