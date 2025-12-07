La San Silvestre de Burriana llega con multitud de sorpresas

El municipio de Burriana se prepara para celebrar por segundo año consecutivo la carrera de San Silvestre, un evento que se ha consolidado como una de las citas deportivas y festivas más esperadas de la Navidad local tras su exitosa recuperación el año pasado después de siete años de ausencia.

La prueba tendrá lugar el próximo domingo 28 de diciembre y contará con dos modalidades diseñadas para integrar a participantes de todas las edades. A las 11:00 h de la mañana dará comienzo la carrera absoluta, con un recorrido de 5 kilómetros destinado a participantes a partir de 15 años. Posteriormente, a las 12:00 h del mediodía, será el turno de las carreras infantiles, planteadas con un carácter lúdico y no competitivo para los nacidos hasta el año 2011.

Novedades

La concejalía de Deportes presenta este año diversas novedades para potenciar el ambiente festivo de esta jornada. Por una parte, una charanga será la encargada de amenizar el recorrido desde el inicio de la prueba y, al finalizar la carrera, el grupo musical Rumbología pondrá el broche de oro con un espectáculo pensado para todas las edades.

Además, para reforzar el espíritu navideño tan característico de la San Silvestre, se repartirán los tradicionales gorros de Papá Noel, gracias a la colaboración de la empresa local Conmove.

Premios

Los corredores podrán disfrutar de un completo avituallamiento proporcionado por la colaboración de diversas entidades y comercios locales: la Cooperativa Sant Josep aportará nuletas, Finas ofrecerá rosquilletas, Easy Vending suministrará agua, y la Caixa Rural se encargará de las bolsitas para los participantes. Asimismo, el comercio local y el Mercat Municipal ofrecerán sorpresas adicionales con los premios a los mejores disfraces.

Tras la emocionante carrera, se entregarán premios a los mejores disfraces, tanto individuales como grupales, así como al grupo más numeroso, reforzando el carácter participativo y divertido del evento.

Inscripciones gratuitas

La participación en ambas modalidades es gratuita y las inscripciones ya se encuentran disponibles en la plataforma habitual de eventos deportivos: https://www.free-run.es/carreras2

Por todo ello, el concejal de Deportes Fran Capdevila ha querido agradecer la implicación de todos los colaboradores que demuestra el compromiso social de nuestras empresas y entidades con eventos abiertos para toda la ciudadanía.

“Desde la concejalía, agradecemos el trabajo y la implicación del SME, Vía Pública, todas las entidades colaboradoras, comercios y el Mercat Municipal, que van a hacer posible un evento tan especial”, ha defendido el edil, quien ha destacado “la San Silvestre ha vuelto para quedarse y esperamos superar la participación de las familias del año pasado para disfrutar todos juntos de una jornada llena de deporte, música, sabor navideño y diversión para despedir el año de la mejor manera."