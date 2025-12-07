La San Silvestre de Burriana llega con multitud de sorpresas
La prueba, que tendrá lugar el domingo 28 de diciembre, consolida su formato festivo y competitivo con una charanga, el concierto de Rumbología y un completo avituallamiento gracias a la colaboración local
El municipio de Burriana se prepara para celebrar por segundo año consecutivo la carrera de San Silvestre, un evento que se ha consolidado como una de las citas deportivas y festivas más esperadas de la Navidad local tras su exitosa recuperación el año pasado después de siete años de ausencia.
La prueba tendrá lugar el próximo domingo 28 de diciembre y contará con dos modalidades diseñadas para integrar a participantes de todas las edades. A las 11:00 h de la mañana dará comienzo la carrera absoluta, con un recorrido de 5 kilómetros destinado a participantes a partir de 15 años. Posteriormente, a las 12:00 h del mediodía, será el turno de las carreras infantiles, planteadas con un carácter lúdico y no competitivo para los nacidos hasta el año 2011.
Novedades
La concejalía de Deportes presenta este año diversas novedades para potenciar el ambiente festivo de esta jornada. Por una parte, una charanga será la encargada de amenizar el recorrido desde el inicio de la prueba y, al finalizar la carrera, el grupo musical Rumbología pondrá el broche de oro con un espectáculo pensado para todas las edades.
Además, para reforzar el espíritu navideño tan característico de la San Silvestre, se repartirán los tradicionales gorros de Papá Noel, gracias a la colaboración de la empresa local Conmove.
Premios
Los corredores podrán disfrutar de un completo avituallamiento proporcionado por la colaboración de diversas entidades y comercios locales: la Cooperativa Sant Josep aportará nuletas, Finas ofrecerá rosquilletas, Easy Vending suministrará agua, y la Caixa Rural se encargará de las bolsitas para los participantes. Asimismo, el comercio local y el Mercat Municipal ofrecerán sorpresas adicionales con los premios a los mejores disfraces.
Tras la emocionante carrera, se entregarán premios a los mejores disfraces, tanto individuales como grupales, así como al grupo más numeroso, reforzando el carácter participativo y divertido del evento.
Inscripciones gratuitas
La participación en ambas modalidades es gratuita y las inscripciones ya se encuentran disponibles en la plataforma habitual de eventos deportivos: https://www.free-run.es/carreras2
Por todo ello, el concejal de Deportes Fran Capdevila ha querido agradecer la implicación de todos los colaboradores que demuestra el compromiso social de nuestras empresas y entidades con eventos abiertos para toda la ciudadanía.
“Desde la concejalía, agradecemos el trabajo y la implicación del SME, Vía Pública, todas las entidades colaboradoras, comercios y el Mercat Municipal, que van a hacer posible un evento tan especial”, ha defendido el edil, quien ha destacado “la San Silvestre ha vuelto para quedarse y esperamos superar la participación de las familias del año pasado para disfrutar todos juntos de una jornada llena de deporte, música, sabor navideño y diversión para despedir el año de la mejor manera."
Suscríbete para seguir leyendo
- Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
- Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
- Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
- Fin de una era en Peñíscola: un emblemático restaurante baja la persiana tras 35 años de historia familiar
- Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: 'es nuestro símbolo
- Pedra a pedra: la construcción que los niños de un pueblo de Castellón han convertido en historia
- Vía libre para construir una ronda en un pueblo de Castellón: camiones y coches ya no pasarán por en medio del casco urbano
- El boicot antitaurino que encendió a un pueblo de Castellón cumple 10 años y lo celebran con seis 'bous embolats'